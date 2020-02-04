«Мегаполис», 7 февраля, «16 тонн»

15:20

7 февраля Настоящий московский ансамбль «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым сыграет в «Тоннах» Настоящий зимний концерт

В этот вечер на сцене — не только специальная коллекция главных «зимних песен» из репертуара легендарной группы («Снег идет», «Рождественский романс», «Раны на стекле»), но и все самое важное за ее более чем тридцатилетнюю музыкальную историю.

В настоящий момент «Мегаполис» вошел в активную фазу работы над новым альбомом. Краудфандинг-кампания на запись пластинки стартовала 28 октября 2019г. и всего за месяц проект собрал свыше 100 процентов необходимой суммы.

Олег Нестеров: «Мы очень близки к тому, чтобы записать нашу новую музыку. Когда-то мы решили, что «Супертанго» будет нашим последним альбомом. Так и случилось, дальше у нас были не просто альбомы, это были целые проекты — «Из жизни планет» и «zerolines». И на этот раз, похоже, произойдет именно так. Но об этом отдельный разговор, всему свое время».

