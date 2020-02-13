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Букмекеры определили место России в грядущем «Евровидении»

14:41 13.02.2020
Букмекеры определили место России в грядущем «Евровидении»
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Мировые букмекеры обнародовали свои прогнозы относительно места России на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Исходя из их данных, участник от России займет второе место на «Евровидении», сообщает «Спутник». Пока по выкладкам букмекеров, коэффициент певца из России равен 6%. Победителем «Евровидения-2020» станет певец из Италии Diodato с песней Fai rumore (8%), считают букмекерские конторы.

Третью позицию займет певец из Швеции, у которого коэффициент достигает 5%. «Евровидение-2020» состоится с 12 мая по 16 мая в Нидерландах.

На данный момент отсутствует информация, кто представит Россию на конкурсе. Не исключено, что поедет на конкурс 35-летний Александр Панайотов.
 

Темы: Евровидение, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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13.02.2020, 17:17
Гость: Ronald

Не пойму, зачем вообще ехать в этот пидерастический отстойник??? Который к тому же будет вести мужик с яйцами в женском платье??? Назовите хоть ОДНОГО победителя после "АББы", кто чего-то потом достиг???
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