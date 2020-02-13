Букмекеры определили место России в грядущем «Евровидении»

14:41

Мировые букмекеры обнародовали свои прогнозы относительно места России на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Исходя из их данных, участник от России займет второе место на «Евровидении», сообщает «Спутник». Пока по выкладкам букмекеров, коэффициент певца из России равен 6%. Победителем «Евровидения-2020» станет певец из Италии Diodato с песней Fai rumore (8%), считают букмекерские конторы.

Третью позицию займет певец из Швеции, у которого коэффициент достигает 5%. «Евровидение-2020» состоится с 12 мая по 16 мая в Нидерландах.

На данный момент отсутствует информация, кто представит Россию на конкурсе. Не исключено, что поедет на конкурс 35-летний Александр Панайотов.

