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Пенсионный фонд засудил Пугачеву, Ваенгу и Расторгуева

12:20 19.02.2020
Пенсионный фонд засудил Пугачеву, Ваенгу и Расторгуева
Алла Пугачева © KM.RU
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Пенсионный фонд отсудил у базы отдыха «Карай-Эко», которую связывают с Аллой Пугачевой, штраф за несвоевременную сдачу отчетности.

Деньги, взысканные по двум искам для микропредприятия небольшие — порядка 9 тыс. руб, сообщает Газета.Ру. Всего в течение года фонд подал около 350 тыс. исков. Рыболовная база рбазируется в Астраханской области в 20 км от Каспийского моря. На территории нее расположена площадка вместимостью до трех вертолетов одновременно, а на берегу — деревянная русская баня на дровах. Также имеется причал, на котором круглосуточно работают охрана и освещение. Двухместный номер «Люкс» на базе отдыха стоит 14 тыс. руб.

В 2019 году стало известно, что Пенсионный фонд подал в арбитражный суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. В 2018 году певец не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты и поддерживает современное искусство. По решению суда ему был выписан штраф в 20 тыс. руб.

До этого управление Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге предъявило требования к ООО «Ваенга Мьюзик» из-за того, что организация не предоставила вовремя отчетность по отчислениям в 2018 году, а также задолжала ПФР годом ранее. Cуд в январе 2020 года постановил взыскать с компании 12 тыс. в бюджет ПФР и пошлину в размере 1 тыс. руб. в федеральный бюджет
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 19:05
Гость: Евгений В

Куда православный Бог смотрит? ПФ, как только и кто только не обворовывал? И все ворье всегда каким то боком связаны с властной "элитой".
19.02.2020, 18:11
Гость: Цирк

Да гос.бюджет, только за счет судейской работы с претензиями ПФР к эТим.. лицедееям и деятельности самого ПФР: переписка, суд издержки и затраты рабочих часах работников ПФР, потратил кратно больше, а то и по более..
Такие вопросы должны решаться враз.., а не через крючкотворство..
19.02.2020, 17:48
Гость: Левон

У нас в Ереване говорят прикАсаемая
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