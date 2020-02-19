Пенсионный фонд засудил Пугачеву, Ваенгу и Расторгуева

12:20

Пенсионный фонд отсудил у базы отдыха «Карай-Эко», которую связывают с Аллой Пугачевой, штраф за несвоевременную сдачу отчетности.

Деньги, взысканные по двум искам для микропредприятия небольшие — порядка 9 тыс. руб, сообщает Газета.Ру. Всего в течение года фонд подал около 350 тыс. исков. Рыболовная база рбазируется в Астраханской области в 20 км от Каспийского моря. На территории нее расположена площадка вместимостью до трех вертолетов одновременно, а на берегу — деревянная русская баня на дровах. Также имеется причал, на котором круглосуточно работают охрана и освещение. Двухместный номер «Люкс» на базе отдыха стоит 14 тыс. руб.

В 2019 году стало известно, что Пенсионный фонд подал в арбитражный суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. В 2018 году певец не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты и поддерживает современное искусство. По решению суда ему был выписан штраф в 20 тыс. руб.

До этого управление Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге предъявило требования к ООО «Ваенга Мьюзик» из-за того, что организация не предоставила вовремя отчетность по отчислениям в 2018 году, а также задолжала ПФР годом ранее. Cуд в январе 2020 года постановил взыскать с компании 12 тыс. в бюджет ПФР и пошлину в размере 1 тыс. руб. в федеральный бюджет

