БГ оценил твердое знание москвичей о том, что нам делать с пьяным матросом

Камерный концерт группы «Аквариум» состоялся 23 февраля в клубе «16 Тонн»

Юбилейный концерт группы «Аквариум» © KM.RU, Кирилл Зыков

Больших выступлений Бориса Гребенщикова в Москве на весну этого года, вроде как, пока не запланировано. Поэтому интерес к концерту был закономерен. Несмотря на цену билетов в 6000 рублей, sold out был объявлен за несколько недель до заветной даты. Но БГ умеет создать правильную атмосферу, поэтому никакого дискомфорта и толкучки в зале не наблюдалось.

Поздравив публику с Тибетским Новым годом, Борис Борисович подарил всем давно не игравшуюся старую песню «Мир, как мы его знали» из альбома «Сделано на Мосфильме». Ее апокалиптическое настроение оказалось подкреплено наличием декоративных черепов на сцене. Парад редкостей продолжила «Сутра Ледоруба», после которой «Аквариум» удивил еще больше, сыграв «Death of King Arthur» из англоязычного альбома БГ «Radio Silence». Номер был встречен растерянным молчанием. Но ни песня, ни альбом от этого хуже не стали.

Зато «Слова Растамана» вызвала ожидаемое оживление среди зрителей – надо полагать, благодаря своему антивоенному пафосу и затасканному в прессе словечку «сепаратисты». Самые впечатлительные принялись поздравлять музыкантов в Новым годом. БГ в ответ отстреливался невеселыми песнями из альбомов последних лет – «Не было такой и не будет», «Пыль», «Ветка».

Возвышенный орган Константина Туманова дал сигнал к началу «Девушки танцуют огни». А пробивающий тонкую грань миров шаманский бубен Игоря Тимофеева неотступно сопровождал «Соль». Дальше всё шло только по нарастающей. Заметив, что хватит мучить слушателей старыми песнями, Борис Борисович исполнил внушительный блок неизданных вещей, в котором выделялась очередная вариация на железнодорожную тематику «Тамбовский гудок».

Обилие новинок отнюдь не мешало установлению обратной связи с залом. В «Изумрудных днях» Гребенщиков посоветовал зрителям дружно кричать после каждой строки припева скептическое «да что ты?». Полемика вышла настолько жаркой, что мэтр решил повторить подобный трюк в гораздо более известной песне «Что нам делать с пьяным матросом?». Зрители и тут сработали настолько безупречно, что Борис Борисочич сделал им комплимент: «В каждом городе поют это по-разному: кто-то задумчиво, кто-то философски. И лишь в Москве демонстрируют твёрдое знание того, что делать с этим матросом!».

Своеобразная пересадка с парохода на поезд случилась в «Великой железнодорожной симфонии». А прощальным номером «Крестовый поход птиц» Борис Борисович ненавязчиво напомнил о скором Великом посте и Чистом четверге, в который и разворачиваются события этой песни. Поскольку победа над смертью, которую символизировали черепа на сцене, была не окончательной, «Аквариум» вышел на сцену вновь и произвел четыре контрольных выстрела в сторону старухи с косой: «Сидя на красивом холме», «Под мостом, как Чкалов», «Горный хрусталь» («смерть, где твое жало?») и, конечно, «День радости».