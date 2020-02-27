Александр Непомнящий «Земляника» (2 CD)

Исполнитель: Александр Непомнящий, Название: «Земляника», Стиль: софт-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Земляника» считается поворотным альбомом ивановского рок-барда Александра Непомнящего. Музыкант, до этого тяготевший к идеологии лимоновской партии, разочаровался в политике и пришел к выводу, что бороться надо не с людьми, а с идеями. Результатом трансформации мировоззрения музыканта и стал этот двойник.

Если творец следует своей интуиции и вовремя (или даже заблаговременно) переходит на следующий уровень, то он получает доступ к энергиям огромной силы, справиться с которыми сам не всегда в состоянии. Подобное ощущение возникает при прослушивании «Земляники». Здесь, выражаясь словами Есенина и Блока, настоящее «буйство глаз и половодье чувств» - та самая «весна без конца и без края», которая накрывает с головой.

Недаром одним из базовых лейтмотивов альбома становится Масленица – широкая, разгульная и по-русски беспощадная. Только в огне сгорает не чучело, а отжившие для музыканта представления, которые раньше владели им, а сейчас вдруг превращаются в горстку пепла. Теперь музыканта манят земляничные поляны (символ постоянства чистых детских впечатлений и райских просторов), которые пока надежно укрыты снегом…

В какой-то момент в связи с земляничыми полянами в альбоме закономерным образом возникает символ Снежной королевы (перед «От греха» Непомнящий говорит о мальчике Кая, сбегающем от ледяной «вечности» к земле). На записи «Квартирник с Калугиным у Радагаста» 2000-го года Непомнящий поясняет, что задумал песню как полемику с философом Александром Дугиным, считавшим избавление мальчика Кая от чар владычицы ледяного чертога неудавшейся инициацией. Следом автор признаётся, что ориентировался тут скорее на «Герду» «Инструкции по Выживанию», где героиня освобождает своего друга от власти Люцифера.

С учетом данного комментария символ «земляничных полян» у Непомнящего оказывается амбивалентным. Они скрыты под снегом от взора людей злой колдовской силой, но при этом как бы бережно сохраняются в законсервированном состоянии до Второго Пришествия Христа, на которое намекают отсылающие к Апокалипсису строчки «Алые лучи, рассветные лучи совсем иного неба, совсем иной земли». Столь же амбивалентным оказывается и понятие «навсегда», одновременно указывающее на невозможность пробиться к истине собственными усилиями и вневременной характер Истины, которая есть Христос.

Бурлящая реальность альбома «Земляника» (послушайте, например, как взахлеб Непомнящий исполняет «Автостопную II») требовала не только акустического воплощения. Существует и электрический вариант этого диска «Огонь», издание которого еще ждет своего часа. А пока лейбл Bull Terrier предлагает нам канонический вариант «Земляники» с обновленной обложкой и, как обычно, вдумчивым предисловием ивановского друга Непомнящего Константина Шаронина.