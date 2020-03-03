Лидер Scorpions выбросил серебряный жетон Степанцова из-за сходства со свастикой

Лидер «Бахыт-Компота» Вадим Степанцов устроил презентацию своего поэтического сборника «Рокером в России быть» в музыкальном магазине «Дом Культуры» в первый день весны

Вадим Степанцов © KM.RU, Михаил Попов

У Степанцова сразу несколько музыкальных проектов, с которыми он выступает регулярно. А вот поэтические вечера в чистом виде проводить у него получается нечасто. Чтобы восполнить этот пробел он даже отказался от заманчивого предложения сыграть с группой на масленичных гуляниях в Химках.

Да и было ради чего отказаться! С «Домом Культуры» у Степанова давние и трогательные отношения. Некогда директор магазина и основатель издательства «Геометрия» Павел Кострикин издал альбом «Бандит-Компота» (это не опечатка!) «Стереобандитизм», и этот релиз стал прологом к полноценному будущему лейблу. В 2007-м Вадим Степанцов выступал на третьем по счёту «культурнике» в «Доме Культуры» и с тех пор, как ни странно, со своими проектами там не появлялся. Хотя как зритель, конечно, захаживал да и всегда незримо присутствовал в магазине. Ведь, как утверждает Павел Кострикин, румяный и кудрявый юнец с логотипа магазина был писан именно с Вадима Юрьевича.

На поэтическом вечере, помимо дисков Степанцова, можно было купить и серебряный жетон с логотипом «Бахыт-Компота». Рекламируя диковину, Павел Кострикин заявил, что в природ она осталась одна такая. Степанцов невозмутимо парировал, что как минимум аналогичный аксессуар имеется еще у Клауса Майне из Scorpions. Правда, тот его наверняка сразу выбросил, убоявшись «свастичного сходства» декоративной вязи букв «БК».

Поэтический вечер Степанцова начался с одноименного сборнику стихотворения «Рокером в России быть». Из-за недолеченного бронхита магистр Ордена куртуазных маньеристов поначалу постоянно срывался на кашель, поэтому под занавес его попросили повторить этот номер ещё раз. Заказы в этот вечер Степанцов вообще исполнял охотно. Когда парень попросил для своей девушки «что-нибудь» полиричнее, мэтр охотно откликнулся – из своего предыдущего сборника «Мастодонт» продекламировал опус «Ветер полюшку впендюрил». Парочку тут же, как этим самым ветром сдуло!

Не обошлось и без мистификаций. В ответ на просьбу прочесть стих на пятилетие со дня гибели Бориса Немцова Вадим Степанцов признался, что размещенный по этому поводу стих в его Фейсбуке является переделкой посвящения Евгения Евтушенко Николаю Рубцову («Над могилою Коли Рубцова»). Работы оказалось немного: достаточно было поменять «Колю Рубцова» на «Борю Немцова» - и дело в шляпе! Зато после этого Степаноцва хвалили многие либералы, удивляясь, что ведь может же он иногда слагать нормальные проникновенные вирши!