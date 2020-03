Emperor. 14 марта, Главклуб

12:25

EMPEROR впервые за свою почти 30-летнюю историю посетят Москву с единственным РОССИЙСКИМ шоу в «ГлавClub»

Когда речь заходит об EMPEROR, то обычно не принято вдаваться в длительные споры и обсуждения - одно лишь название и монументальный статус коллектива говорят обо всем.

Являясь родоначальниками Симфонического Black Metal, эти непоколебимые норвежцы уже практически на старте своей головокружительной карьеры получили статус настоящих Богов Черного Метала, завоевав признание широкой аудитории как в мейнстримовой среде, так и в андерграунде.

В середине 90-х EMPEROR стали одной из первых норвежских групп, получивших контракт с зарубежным лейблом, успешно выступающих с гастролями в разных уголках мира и существенно расширивших популярность своего жанра. Прослушивание их альбомов сегодня всегда сопровождается погружением в атмосферу эпической магии. По сей день в музыке EMPEROR все еще сокрыт тот самый авангардный и амбициозный дух, в свое время поднявший норвежский Black Metal на новый уровень.

Любой шанс увидеть EMPEROR живьем в наши дни - это колоссальная удача, поскольку с 1999 года группа дает концерты крайне избирательно, и нет никаких гарантий, что после очередных запланированных гастролей «Император» не решит попрощаться со своими поклонниками насовсем.

Российским фанатам несказанно повезло, ведь группа еще ни разу не выступала в нашей стране, и весной 2020 года норвежские черные маги впервые посетят Москву, чтобы устроить ЕДИНСТВЕННУЮ Black Metal церемонию, которая вряд ли когда-нибудь повторится.

Единственное российское шоу EMPEROR откроет московская группа Above the Stars!

Музыка коллектива - это уникальный симбиоз олдскульных Doom, Black и Melodic Death Metal, а лирика основана на творениях гениального Говарда Лавкрафта. На счету группы уже есть дебютный ЕР и готовится к выходу полноформатный альбом. Несмотря на молодость, проект уже успел записать в свой актив песни, записанные при участии музыкантов Cradle Of Filth, Devilment и Midian.