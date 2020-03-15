«Кооператив Ништяк» сыграл инфернальный квартирник для дам в аду

Акустический концерт старейшей тюменской группы «Кооператив Ништяк» состоялся 8 марта в музыкальном магазине «Дом Культуры» 8 марта

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Устроителям мероприятия в логике не откажешь. Не так давно лидер группы Кирилл Рыбьяков женился в 10-й раз. А, стало быть, о женщинах, праздновавших в этот день свой профессиональный праздник, он действительно должен знать всё.

Судя по публике, барышни отвечают магистру взаимностью. Одна из зрительниц явилась на концерт в кожаных одеяниях католической монахини. Две другие внимательно слушали все песни, а в антракте со знанием дела рассуждали о разнице между концертными и студийными аранжировками. А после концерта подытожили: неплохо бы познакомиться с парнями, с которыми можно на равных поговорить о творчестве «КН». В общем, название одного из многочисленных альбомов «Кооператива Ништяк» - в действии!

Представитель «Дома Культуры» Вадим Ульянкин назвал происходящее «инфернальным квартирником для дам». «В аду тоже есть дамы! – вступился за падших прелестник Рыбьяков и добавил. – Попробуем что-нибудь сыграть. Уже 35 лет мы пробуем. И сегодня попытаемся сделать это в очередной раз».

Двадцать песен с перекуром как отсрочкой приговора - словно двадцать шагов, перед тем, как окончательно ухнуть в бездну, Рыбьяков исповедует русское инферно - бессмысленное и беспощадное, прежде всего, как самому автору. «В мой невыносимый декаданс» - так он обозначает маршрут путешествия. Внешне это весело, с шутками и прибаутками, а ещё с ужимками дарк шансона. С непременными приветами советской эстраде (куда уж без нее). Ромашки венчаются - только не с застывшими в поклоне лютикам, а с отцветшими хризантемами. А экзистенциальные страдания отлично сочетаются с мелодией «Ой, цветет калина».

Классики «КН» не так уж и много – «Тоска по Родине», «Молодость», «Осень». И даже «Белый блюз» непререкаемого доктора Геббельса на сей раз остаётся за кадром. Под занавес нотки разочарования становятся всё ощутимее, зрителям предлагают стать свидетелями последнего года алхимика Архипова и созерцать одиноко стареющего Бродского. Прежде чем уйти Рыбьяков последовательно расписывается в отсутствии Бога, толка и смысла. Дамы из ада наверняка остались довольны.