Шнуров высмеял поправки в Конституцию, сравнив их с полетом Терешковой
Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в стихах одобрение Конституционным судом закона о поправках в Конституцию.
Сначала он сравнил их с полетом в космос Валентины Терешковой, которая, как известно, публично высказалась за обнуление сроков действующего президента:
Ну вот, а всех так волновали.
А вдруг не примут, засмеют?
Вошел, как в космос тетя Валя,
Поправок брошенный салют.
Шнуров также сравнил сегодняшние реалии с ситуацией в СССР, окрестив следующего главу государства ОбнуЛениным.
Легко, как финский ножик в масло,
Поправочку воткнут (внесут).
У вас там лампочка погасла?
Встать! Происходит важный суд!
Народ упал аж на колени,
Но никого я не виню.
В зал входит новый ОбнуЛенин
И присягает на меню.
Конституционный суд России 16 марта признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими ей. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Последнее должно пройти 22 апреля - если его не отменят из-за коронавируса.