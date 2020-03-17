]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Шнуров высмеял поправки в Конституцию, сравнив их с полетом Терешковой

12:18 17.03.2020
Шнуров высмеял поправки в Конституцию
Концерт группы «Ленинград» в «Зеленом театре» © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в стихах одобрение Конституционным судом закона о поправках в Конституцию.

Сначала он сравнил их с полетом в космос Валентины Терешковой, которая, как известно, публично высказалась за обнуление сроков действующего президента:

Ну вот, а всех так волновали.
А вдруг не примут, засмеют?
Вошел, как в космос тетя Валя,
Поправок брошенный салют.

Шнуров также сравнил сегодняшние реалии с ситуацией в СССР, окрестив следующего главу государства ОбнуЛениным.

Легко, как финский ножик в масло,
Поправочку воткнут (внесут).
У вас там лампочка погасла?
Встать! Происходит важный суд!
Народ упал аж на колени,
Но никого я не виню.
В зал входит новый ОбнуЛенин
И присягает на меню.

Конституционный суд России 16 марта признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими ей. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Последнее должно пройти 22 апреля - если его не отменят из-за коронавируса. 
   

Темы: Конституция РФ, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Конституционный суд России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.03.2020, 14:00
Гость: stalker

Полет Терешковой. А кто нибудь помнит чем тот полет закончился ? Провалом и не выполнением заданной программы. Во время полета тетеньке плохо стало и до самой посадки она была почти недееспособна. Королев тогда чуть матом не ругался. После чего вообще хотел отказаться от использования женщин в космосе. Но тогда для видимости и престижа ради в официальных источниках говорилось другое. Награды раздали. Давайте говорить прямо. Терешкову ценят как музейный экспонат. Единственная ее заслуга в том, что она первая из женщин в космос полетела. Но было это в одна тысяча девятьсот мохнатом году. Вот и ценят ее за прошлое, а не за нынешнее. А за нынешнее благодарить ее особенно не за что.
17.03.2020, 13:29
Гость: Мдя-я-я...

Мощное погоняло - Обнуленин.
17.03.2020, 13:15
Гость: Игорь

ОБНУЕЛЬЦИН

Когда же тоже тут смеялись,
Мол, еле на ногах стоит.
Но тут его, без всякой Вали,
Поставили стране на вид!
Да, не вошёл, а на носилках
Внесли Бориса в тронный зал.
Внесли ребята на посылках,
Что тут ковали капитал.
Не на коленях, на диване,
Он правил лёжа на боку.
Искал он истину в стакане,
И всем досталось, по глотку…
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации