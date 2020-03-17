Шнуров высмеял поправки в Конституцию, сравнив их с полетом Терешковой

12:18

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в стихах одобрение Конституционным судом закона о поправках в Конституцию.

Сначала он сравнил их с полетом в космос Валентины Терешковой, которая, как известно, публично высказалась за обнуление сроков действующего президента:

Ну вот, а всех так волновали.

А вдруг не примут, засмеют?

Вошел, как в космос тетя Валя,

Поправок брошенный салют.

Шнуров также сравнил сегодняшние реалии с ситуацией в СССР, окрестив следующего главу государства ОбнуЛениным.

Легко, как финский ножик в масло,

Поправочку воткнут (внесут).

У вас там лампочка погасла?

Встать! Происходит важный суд!

Народ упал аж на колени,

Но никого я не виню.

В зал входит новый ОбнуЛенин

И присягает на меню.

Конституционный суд России 16 марта признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими ей. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Последнее должно пройти 22 апреля - если его не отменят из-за коронавируса.

