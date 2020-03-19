Клуб «16 Тонн» перенес, но не отменил ближайшие концерты из-за коронавируса

09:45

Московский клуб «16 Тонн» постарался минимизировать неудобства для своих посетителей, связанные с запретом на массовые мероприятия из-за коронавируса.

Концерты, которые должны были состояться до 10 апреля, перенесены на более поздние сроки. «Друзья! У нас наконец-то хорошая новость для всех, кто уже купил билеты на концерты любимых артистов периода до 10.04, - говорится в обращении пресс-службы клуба. - Все выступления состоятся! Просто чуть позже. И мы уже знаем, когда именно. Мы НЕ отменили ни одного концерта! Призываем вас по возможности не сдавать билеты. Музыкантам сейчас очень важны ваши поддержка и понимание. Они сыграют ваши любимые песни. Почти все даты новых концертов уже есть на нашем сайте.

Все концерты, которые должны были состояться в период запрета, перенесены на рекомендованное городскими властями безопасное время, на более поздние сроки. Вся подробная информация есть на нашем официальном сайте 16tons.ru. Пожалуйста, не сдавайте билеты, друзья, мы будем ждать вас на концерт в новый день. Спасибо!»

Напомним, что запрет на все массовые мероприятия в помещениях численностью от 50 человек действует, по распоряжению мэра Сергея Собянина с 16 марта по 10 апреля.

