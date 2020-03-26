Инструкция по выживанию «Русский прорыв в Москве»

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Русский прорыв в Москве», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Движение сибирских панков «Русский прорыв» было больше, чем музыкально-поэтическое или даже общественно-политическое объединение. Для музыкантов и их последователей оно знаменовало рост национального самосознания, когда после трагичного октября 1993-го у действительно неравнодушных к судьбе России глаза на происходящее окончательно раскрылись.

«Все события октября 1993-го были поняты и осознаны главными инициаторами описываемых здесь событий как акт сопротивления русских национальных сил интернациональному, прозападному и, в конечном счёте, «дьявольскому вмешательству» мировых сил Зла в историю развития русского общества и русского государства», - написал лидер «Инструкции по выживанию» Роман Неумоев в сопроводительном слове к сопровордительному изданию концертного альбома «Русский прорыв».

Наряду с «ИпВ», Неумоев назвал главными идеологами «Русского прорыва» Егора Летова и Олега «Манагера» Судакова. Показательно, что все трое выпустили альбомы с таким названием (Летов – даже два, с «ГО» и сольно). А для «Инструкции» «Русский прорыв» стал одним из самых удачных и эмоциональных «живых» релизов, демонстрирующих недюжинный потенциал группы.

На этом выступлении Неумоев по рок-н-ролльному задирист и в своих провокационных ремарках объясняет в общих чертах сущность «Русского прорыва». Так, свою самую крамольную песню он посвящает Владимиру Вольфовичу Жириновскому, патриотические лозунги которого не должны обманывать настоящих националистов. В «Нож спину» вместо слова «союз» он вживляет имя Бориса Ельцина: «Борис происходит от слова боюсь, Борис происходит от слова напьюсь, Борис происходит от слова убью». А в «Рок-н-ролльном» фронте он запутывается во фрагменте про «КГБ» - и мы понимаем, что к тому моменту эта организация действительно уже воспринималась как меньшее из зол.

В 1998-м «Русский прорыв» «ИпВ» впервые увидел свет на кассетах, а сейчас Bull Terrier Records наконец-то издал его на дисках, дополнив трек-лист представлением группы Егором Летовым под музыку Вивальди, звучавшей на акции 27 мая 1994 года (сколько ж издевательств в демократической прессе было по этому поводу!) В нынешнем издании отсутствуют тексты песен, зато включено несколько колоритных фото Романа Неумоева в концертной «арафатке», а также более стильно вписана на обложку картина Остапа Шруба. Но главное – издатели очень органично включили в дизайн CD флаг НБП, которая, по сути, и началась именно с «Русского порыва».

