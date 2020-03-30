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«Чистый спирт – и вирус сдохни»: Москва ушла на карантин после концерта Теуниковой

17:47 30.03.2020 , Денис Ступников

Всегда любопытно посмотреть на того, кто последним покинет тонущий корабль

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Ситуация с коронавирусом поставила крест на концертной индустрии в Москве. Озвученный 16 марта запрет на мероприятия вместимостью 50+ человек в Москве со всей неотвратимой очевидностью дал понять, что последними в столице на крупных площадках сыграли «Кипелов», «Ногу свело!» (оба – 13 марта) и «Калинов мост» (14-го).

Клубные площадки после этого еще какое-то время теплились. Накануне окончательного их закрытия на период карантина 24 марта в старейшем столичном заведении «Китайский Летчик Джао Да» выступила со своей группой Юлия Теуникова.

В силу объективных причин, народу на выступление собралось не так уж много. Но певица поблагодарила и тех, кто, продемонстрировав смелость, приехал в клуб, и, проявив гражданскую сознательность, остался дома и настроил на своем компьютере трансляцию выступления. «Такой плюрализм нам не помешает!» - резонно заключила она.

Несмотря на то, что программа носила название «Гиперакутика», бэнд начал с сугубо электрических песен. Некоторые из них имели рэп-основу – как, например, «Разговор на лестничной клетке со Свидетелями Иеговы». Теуникова заверила, что подобная беседа действительно имела место быть лет 10 назад. Финал песни оказался пронзительным: в ответ на заданный сектантке в лоб вопрос о том, как она представляет себе Царствие Небесное, последовали щемящие подробности. В довольно жесткой аранжировке была сыграна и «Извинись» - песня о том, как «разруливаются сегодня проблемы в Российской федерации».

Поводом повернуть всё-таки программу на «гиперакустические» рельсы стало десятилетие альбома «Таймер», которое, по словам Теуниковой, музыканты «прошляпили» в прошлом году. Наверстывая упущенное, группа посвятила этому материалу добрую половину концерта.

История клуба «Китайского Летчика» достойна книги. Свою лепту в мифологию клуба внесла и Юлия Теуникова, рассказав потрясающую историю. Забыв после прошлого концерта здесь один из шнуров (в простонародье – «конец»), певица через некоторое время вернулась за ним, но ушла несолоно хлебавши. У метро «Китай-город» ее взяли в оборот девушки, проводившие странный соцопрос: сколько у вас ног? Имея за плечами рюкзак с куриными ножками и неудачный визит в клуб, Теуникова честно ответила: «Восемь или девять, но ни одного конца». Девушки поблагодарили за оригинальность, но так и не рассказали о цели своей акции.

Известная песня Теуниковой «Гагарин жив» обрела в свете последних событий: состояние первого космонавта певица охарактеризовала как «карантин или вечную жизнь». А «Чистый спирт» превратился в заклинание против коронавируса: «Чистый спирт – и вирус сдохни».

Будем уповать на то, что заклинание подействует хотя бы в ближайший месяц!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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