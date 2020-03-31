Клаксон Гам «Антология» (3 CD)

Исполнитель: Клаксон Гам, Название: «Антология», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Имена основателей омской группы «Пик Клаксон» Евгения «Эжена» и Олега «Бэбика» Лищенко прочно связаны с Егором Летовым. Выйдя из психушки в 1986-м и оказавшись в вынужденной изоляции, лидер «Гражданской Обороны» познакомился с братьями и, создав с ними эпатажный проект «Адольф Гитлер», изрядно пошумел на рок-фестиваля.

Сотрудничество продолжилось и дальше. Летов записал кавер на песню Евгения Лищенко «Эй, брат-любер». Много позже он исполнил и балладу Олега Лищенко «Я чувствую себя не в своих штанах».

После смерти Эжена Бэбик, находящийся до этого в тени своего брата, решил продолжать и собрал новую группу «Клаксон Гам». Данная антология доказывает, что в начале 90-х он успел сделать с ней не так уж и мало, выбрав оригинальную манеру и подачу. Это и не панк, и не постпанк в чистом виде, а нечто своё, нутряное.

Слушая альбом 1991 года «Зеленая лошадь и точка», то и дело вспоминаешь песню группы «Кукуруза» «Не шумите», размещенную в исходном виде на одном из бутлегов «ГО». Металлофон, флейты, губная гармоника, сюжетные тексты (осмысленность которых сотрясается под напором абсурда), музыка скорее в духе питерской школы («Бригадный подряд», «Объект насмешек», «Народное ополчение») и иже с ними.

Вокал приятный и отчасти манерный, но дендизм, в отличие от тех же питерцев, Олегу Лищенку, судя по всему, претил («Денди»). Ключ к пониманию его творчества даеь песня «Забор», где дается понять, что щели в забори ничуть не менее важны, чем досски и гвозди. Отсюда – столь пристальный интерес Бэбика к изгоям общества («Я вор», «Гражданин убийца»). Некоторые песни альбома будут больше понятны детям, чем взрослым. Например, «Гвин-Пин» - о депрессивном кенгуру и находчивом пингвине.

В альбоме «Двойная маскировка» Олег Лищенко продолжает примерно в том же духе. Разве что стало больше силлогизмов («Ходи под себя) и сострадательности («Дворник»). Заглавная песня представлена в двух вариантах. Есть и кавер на песню брата – «Анархия». В «Зеленой лошади и точке» обнаруживаем еще одну песню Евгения Лищенко – «Отмороженная рожа».

В живом варианте материал с этих двух альбомов доступен на концертнике «Live 23.11.91», записанном на фестивале в Томске. Послушать диск стоит хотя бы ради общения Олега Лищенко со зрителями, аналогов которому, пожалуй, и не подобрать. Настоятельно требуя сделать погромче гитару, он скромно добавляет, что ничего страшного, если при этом играет неточно. А прощаясь со зрителями, радушно обещает долго помнить их лица. Концертник примечателен наличием еще одной песни Евгения Лищенко – «Сядем на танке».

Издательство Bull Terrier выпустило антологию на диджипаках с буклетами, снабдив её картинами любимого художника Олега Жоржа Брака. Релизы взаимодополняют друг друга, поэтому и распространяются вместе.