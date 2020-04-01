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Голос Омерики «Спорт»

17:09 1.04.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Голос Омерики, Название: «Спорт», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

В диджипаке нового альбома «Голоса Омерики» находим горделивую ремарку: «15 лет! Юбилейный самый тяжелый альбом группы!» И это правда. Гитары шпарят, уверенно приближая саунд группы к грув-металу, на аккордеон рвутся меха, дает жару духовая секция.

Но и этими крайними мерами Родион Лубенский и Ко не удовлетворяются, поддавая паркУ с помощью удачного вкрапления в свой панк-забой чужих мелодий. Особенно здорово вписалась тема из «Сказочкой тайги» (или всё-таки «Звенит январская вьюга»?) в «Науку».

Все эти музыкальные изыски отлично работают на смысл песен. Колокольный перезвон в «Трупе невесте» возвещает одновременно венчание и похороны, а фрагмент их мелодии «Если б я был султан» подчеркивает неуемные сексуальные аппетиты работника морга. Не все музыкальные отсылки прочитываются в комплементарном ключе. Скажем, «Днище» - это оправданно злая пародия на группу «Пошлая Молли», чья популярность и вправду незаслуженно раздута.

Вялая музыкальная подача нынешних «панк-героев» Лубенскому явно не по нутру. Взамен он предлагает настолько искрометный драйв, что под эти песни хочется пуститься в пляс немедленно. Причем, темы-то в некоторых песнях поднимаются действительно серьезные, начиная от постепенно входящих в нашу повседневную жизнь репрессивных вторжений государства в чстную жизнь («ОМОН») и заканчивая дутыми сенсационными «открытиями» горе-телевизионщиков («РЕН-ТВ»).

Однако «Голос Омерики» не зацикливается на негативе и предлагает врачевать бытовой абсурд вызывающе черным юмором («Веселая Ферма»), любимыми мульт-сериалами («Бибоп и Рокстеди») и старым добрым литрболом («АнтиЗОЖ», «Игра»). Рецепты подходят не для всех, но, судя по впечатляющему диску «Спорт», «Голосу Омерики» они как раз на пользу.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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