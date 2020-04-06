Шнуров предсказал скорый развал России и рост бандитизма

13:17

Недавно подавшийся в Партию роста создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров предсказал России кризис, уличные протесты и рост бандитизма.

Кроме того, певец объяснил свои слова о развале России, российскому изданию Forbes. Скорость ухудшения ситуации, по его словам, зависит от «бойкости людей» и напрямую будет связана с уменьшением доступности россиянам алкоголя. «Прочитал сегодня, что в Забайкалье запретили продавать алкоголь, еще где-то, в каких-то городах. Получается, что в тех городах социальная напряженность будет расти гораздо быстрее и по экспоненте», — пообещал Шнуров.

Артист добавил, что из-за запрета на продажу алкоголя вскоре появятся «затарившиеся самогонными аппаратами черные предприниматели», которые в промышленных масштабах начнут производить алкоголь для теневого рынка.

Исполнитель также объяснил свою фразу о скором развале Российской империи, высказанную несколько лет назад. По его словам, любая империя стремится к развалу после пиковой фазы развития: «Россия находится в таком состоянии, причем уже довольно долго. Наверное, со времен Советского Союза. Да и в Советском Союзе она под конец своего существования стремилась развалиться».