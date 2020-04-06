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Шнуров предсказал скорый развал России и рост бандитизма

13:17 6.04.2020
Шнуров предсказал скорый развал России и рост бандитизма
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
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Недавно подавшийся в Партию роста создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров предсказал России кризис, уличные протесты и рост бандитизма.

Кроме того, певец объяснил свои слова о развале России, российскому изданию Forbes. Скорость ухудшения ситуации, по его словам, зависит от «бойкости людей» и напрямую будет связана с уменьшением доступности россиянам алкоголя. «Прочитал сегодня, что в Забайкалье запретили продавать алкоголь, еще где-то, в каких-то городах. Получается, что в тех городах социальная напряженность будет расти гораздо быстрее и по экспоненте», — пообещал Шнуров.

Артист добавил, что из-за запрета на продажу алкоголя вскоре появятся «затарившиеся самогонными аппаратами черные предприниматели», которые в промышленных масштабах начнут производить алкоголь для теневого рынка.

Исполнитель также объяснил свою фразу о скором развале Российской империи, высказанную несколько лет назад. По его словам, любая империя стремится к развалу после пиковой фазы развития: «Россия находится в таком состоянии, причем уже довольно долго. Наверное, со времен Советского Союза. Да и в Советском Союзе она под конец своего существования стремилась развалиться».

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 13:41
Гость: stalker

В какой-то степени Шнуров прав. Для многих наших людей алкоголь является доступных антидепрессантом. Его отсутствие только озлобит людей. Но не это главное. Развалу страны может послужить утрата доверия к федеральным органам власти, которые в условиях пандемии не в состоянии обеспечить страну антисептиками, защитными масками и иными средствами защиты. Буквально сегодня стало известно о новом постановлении правительства РФ, запрещающем производить те же защитные маски организациям, которые не имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. А для получения такой лицензии требуется куча времени. Выпуск масок на федеральном уровне будут курировать структуры "Ростех", в том числе в регионах. Смогут ли они обеспечить все население страны такими средствами защиты ? Сомнительно. По сути правительство лишает людей возможности защищать себя самим имеющимися у них доступными средствами. Вот вам пример безответственного и даже преступного отношения к людям. И о каком тогда доверии к федеральным властям может идти речь ? На кой черт они вообще нужны со своими указаниями ? И это на фоне голословных заявлений о том, что все осуществляется во имя блага людей и ради обеспечения их здоровья. А что фактически предлагается ? По квартирам как по норам сидеть ? Да пошли они после этого...
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