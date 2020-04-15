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Шнуров поиздевался в стихах над переносом даты окончания Второй мировой

13:59 15.04.2020
Шнуров поиздевался в стихах над переносом даты окончания Второй мировой
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов

Сергей Шнуров высмеял в стихах решение Госдумы от 14 апреля о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. 

Создатель группировки «Ленинград» в рзмещенном в Инстаграме поэтическом опусе съязвил, что теперь это решение изменит нашу жизнь к лучшему, невзирая на кризис и пандемию коронавируса:

С пошлым не закончив войны,
Дума на своей волне.
Но теперь мы все спокойны,
Жизнь наладится вполне.

Певец захотел взглянуть на автора законодательной инициативы.

**** [Что] там нам кризис, вирус.
Кто придумал в сей момент
Столь необходимый миру
Важный двинуть документ?

Музыкант также напомнил, что дате 3 сентября посвящена известная песня Михаила Шуфутинского, ставшая в последние годы мемом.

Кто-то умный, ***** [черт подери], как овощ,
Это мягко говоря.
Шуфутинский всем нам в помощь,
Снова третье сентября.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 16:44
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Кто этих дураков просил, чёрт его знает? Такое ощущение, что шаройобятся по своим залам-кабинетам от нехделать и выдумывают чего бы ещё обнулить. На самоизоляцию в Магадан, там им самое место, тока город жалко, ибо прежде чем сдохнуть они и его угробят.
15.04.2020, 14:06
Гость: stalker

Я, честно говоря, тоже не понимаю как все эти законодательные нововведения могут улучшить жизнь гражданам нашей страны ? Зачем они вообще нужны ? И какая польза от переноса даты окончания ВМВ на 3 сентября ? Прежняя дата хоть как то была привязана к событиям прошлого. В общем, складывается впечатление сто ГД РФ занимается имитацией бурной деятельности и только.
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