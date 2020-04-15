Шнуров поиздевался в стихах над переносом даты окончания Второй мировой
Сергей Шнуров высмеял в стихах решение Госдумы от 14 апреля о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Создатель группировки «Ленинград» в рзмещенном в Инстаграме поэтическом опусе съязвил, что теперь это решение изменит нашу жизнь к лучшему, невзирая на кризис и пандемию коронавируса:
С пошлым не закончив войны,
Дума на своей волне.
Но теперь мы все спокойны,
Жизнь наладится вполне.
Певец захотел взглянуть на автора законодательной инициативы.
**** [Что] там нам кризис, вирус.
Кто придумал в сей момент
Столь необходимый миру
Важный двинуть документ?
Музыкант также напомнил, что дате 3 сентября посвящена известная песня Михаила Шуфутинского, ставшая в последние годы мемом.
Кто-то умный, ***** [черт подери], как овощ,
Это мягко говоря.
Шуфутинский всем нам в помощь,
Снова третье сентября.