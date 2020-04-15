Шнуров поиздевался в стихах над переносом даты окончания Второй мировой

13:59

Сергей Шнуров высмеял в стихах решение Госдумы от 14 апреля о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Создатель группировки «Ленинград» в рзмещенном в Инстаграме поэтическом опусе съязвил, что теперь это решение изменит нашу жизнь к лучшему, невзирая на кризис и пандемию коронавируса:

С пошлым не закончив войны,

Дума на своей волне.

Но теперь мы все спокойны,

Жизнь наладится вполне.

Певец захотел взглянуть на автора законодательной инициативы.

**** [Что] там нам кризис, вирус.

Кто придумал в сей момент

Столь необходимый миру

Важный двинуть документ?

Музыкант также напомнил, что дате 3 сентября посвящена известная песня Михаила Шуфутинского, ставшая в последние годы мемом.

Кто-то умный, ***** [черт подери], как овощ,

Это мягко говоря.

Шуфутинский всем нам в помощь,

Снова третье сентября.

