Определен самый просматриваемый клип российского исполнителя

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Видеоролик не поехавшей от России на «Евровидение-2020» рейв-группы Little Big «Skibidu» набрал рекордное количество просмотров на YouTube.

Ролик за неполных два года посмотрели свыше 400 миллионов пользователей, оставив под ним 3,4 миллиона лайков, сообщает РИА Новости. В итоге вирусный танец «Skibidu» оставил далеко позади другие ролики русского сегмента интернета.

Лидер Little Big Илья Прусикин самолично поздравил собственное детище в ерническом стиле «совсем большой стал». Клип мог стать настолько популярным благодаря флешмобу, в котором предлагалось повторить показанный в клипе танец.

Недавно онлайн концерт Little Big посмотрели более 3 миллионов пользователей.