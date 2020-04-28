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Определен самый просматриваемый клип российского исполнителя

14:43 28.04.2020
Определен самый просматриваемый клип российского исполнителя
Фото из соцсетей

Видеоролик не поехавшей от России на «Евровидение-2020» рейв-группы Little Big «Skibidu» набрал рекордное количество просмотров на YouTube.

Ролик за неполных два года посмотрели свыше 400 миллионов пользователей, оставив под ним 3,4 миллиона лайков, сообщает РИА Новости. В итоге вирусный танец «Skibidu» оставил далеко позади другие ролики русского сегмента интернета.

Лидер Little Big Илья Прусикин самолично поздравил собственное детище в ерническом стиле «совсем большой стал». Клип мог стать настолько популярным благодаря флешмобу, в котором предлагалось повторить показанный в клипе танец. 

Недавно онлайн концерт Little Big посмотрели более 3 миллионов пользователей. 

Темы: Евровидение, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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