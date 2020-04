Brothers of Metal «Emblas Saga»

Исполнитель: Brothers Of Metal, Название: «Emblas Saga», Стиль: эпик пауэр-метал, Год: 2020

Обложка диска. Предоставлено издателем

Первый альбом шведов «Brothers of Metal» проходил скорее по разряду курьезов. Патока из ушей, мюзикловые принципы сочинения и исполнения песен и пародийное воскрешение архаического пантеона скандинавских «богов» мешали воспринимать гимны «металличских братьев» всерьез. А уж неприкрытые оммажи Manowar вообще ставили на творчестве шведов размашистый тевтонский крест.

Вряд ли те, кто подписываются под сказанным в первом абзаце, спешили в музыкальные магазины за сторым диском Brothers of Metal. Но чудеса случаются. Приглушив пафос и немного абстрагировавшись от театрализации, «братья» создали качественный и пристойно записанный продукт.

Опереточные эффекты, главным образом, сосредоточены «Brood of the Trickster», где мужской голос, которым только детей пугать, вкрадчиво излагает информацию о новых нестроениях в вотчине Одина. Мощное многоголосие, которым всегда славились Brothers of Metal, разворачивается уже в следующей песне «Powersnake». Некоторые обозреватели альбома сетовали на отсутствие длительных запилов, но как раз в этой песне гитарное соло настолько красивое, что с отсутствием подобных в других песнях можно спокойно смириться.

Песни разнообразны, в каких-то из них преобладает симфо-пауэр, а в каких-то (особенно в середине альбома) фолк. Выделить хотелось бы сшибающее с ног гитарно-клавишное варево «Njord» и заглавную песню с переходом на речитативы и ошеломляющими образами о поверженном Боге, чье тело стало землей, череп — небом, мозгт — облаками, а зубы — камнями.

Многократное прослушивание альбому обеспечит филигранная работа вокалистки Ильвы Эриксон, безкпресный голос которой придает этой записи воистину вселенский размах. Одно удовольствие созерцать эту валькирию и в буклете альбома, где она предстает в боевом раскрасе и с выставленной вперед безупречной коленкой, будто бы выточенной из кости Одина.