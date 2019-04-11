Brothers Of Metal «Prophecy Of Ragnarök»

Исполнитель: Brothers Of Metal, Название: « Prophecy Of Ragnarök », Стиль: эпик пауэр-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Пафос из ушей, название «Братья по металу» (больше смахивающее на диагноз), мускулистый викинг, восстающий из лавы на обложке альбомы. Не маячит ли на горизонте призрак наших старых знакомых из Manowar? Нет, не совсем…

Brothers Of Metal набирают миллионные просмотры на YouTube и провозглашаются одной из главных надежд влиятельного металлического лейбла AFM. Но, на наш взгляд, этот феномен стоит рассматривать скорее в мюзикловой, нежели металлической плоскости. На это нас ориентирует и театрализованное многоголосие, и старательно разыгрываемые сценки из скандинавской мифологии, и легковесная подача, и приторные мелодии.

Повествования о скандинавских богах вряд ли можнорактовать в случае с Brothers Of Metal с образовательной точки зрения. Когда Один во втором треке альбома ревет голосом изрядно подвыпившего Деда Мороза, трудно удержаться от саркастической улыбки. Некоторые песни из этого «пантеонного» цикла («Yggdrasil») не лишены чарующей нежности, но это скорее исключение из правил. А «Mead Song» и вовсе относится к разряду курьезов, потому что гитарный рифф к ней предательски напоминает пионерский гимн «Взвейтесь кострами, синие ночи»!

На фоне этой напыщенной бутафории честнее и выгоднее смотрятся бесхитростные гимны во славу его величества Метала. В идеале из части треков этого альбома мог бы получиться неплохой мюзикл, главным героtv которого были бы не никому не нужные боги, а музыкальный стиль, который ecgtk выхолостиnmся до уровня фетиша., бряцающего жестяными доспехами.

