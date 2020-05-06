]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Юрий Шевчук посвятил «Доктора Лизу» всем врачам с передовой

14:31 6.05.2020
Юрий Шевчук посвятил «Доктора Лизу» всем врачам с передовой
Юрий Шевчук © KM.RU, Владимир Пугин

Вышла в свет новая песня Юрия Шевчука «Доктор Лиза» - о погибшей над Черном морем Елизавете Глинке.

Песня должна войти в одноименный фильм Оксаны Карас. В современных условиях лидер ДДТ посвятил новинку всем врачам, медсестрам и бригадам скорой помощи, которые находятся на передовой, сообщает РИА Новости.

Трек был записан в условиях самоизоляции и получил теплые отзывы. На клавишных сыграл штатный музыкант ДДТ Константин Шумайлов.

Фильм «Доктор Лиза», который должен выйти осенью 2020-го повествует об одном дне Елизаветы Глинки.  

Темы: Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Проблемы врачей и медицинского персонала
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.05.2020, 15:53
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Хороший дядька, этот Юрий. На своей волне живёт и со своим мнением.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации