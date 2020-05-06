Юрий Шевчук посвятил «Доктора Лизу» всем врачам с передовой

14:31

Вышла в свет новая песня Юрия Шевчука «Доктор Лиза» - о погибшей над Черном морем Елизавете Глинке.

Песня должна войти в одноименный фильм Оксаны Карас. В современных условиях лидер ДДТ посвятил новинку всем врачам, медсестрам и бригадам скорой помощи, которые находятся на передовой, сообщает РИА Новости.

Трек был записан в условиях самоизоляции и получил теплые отзывы. На клавишных сыграл штатный музыкант ДДТ Константин Шумайлов.

Фильм «Доктор Лиза», который должен выйти осенью 2020-го повествует об одном дне Елизаветы Глинки.