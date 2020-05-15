Максим Фадеев заявил о том, что воровство стало системным

17:56

Максим Фадеев заявил, что в российском шоу-бизнесе остался один пафос и снобизм при полном отсутствии искренности.

В свежем интервью Premier продюсер развенчал многих российских звезд, включая рэперов. «Мне не нравится когда человек из босяка превращается в надушенного побритого человека, - заявил Фадеев. - Если ты босяк — так и читай босяцкие тексты. Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что пишут в своих текстах, и все, для меня это зашквар. То есть он ездит на лакшери автомобилях, а сам типа за улицу качает. Это что, правда? Они качают, что они такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши. Всех увлекают деньги. Как только на стол кладешь ему пару сотен долларов, тру превращается в не тру». А Ивана Дорна продюсер провел по категории «музыкального дизайна», отказав ему в самобытности.

Максим Фадеев объяснил, что распустил свой лейбл Malfa из-за постоянного воровства сотрудников: «Потому что воровство стало системным. Воровали на всем, на чем только было возможным. Тащили камеры, шнуры, батарейки. Все, что можно утащить. Я устал работать с непонятным контингентом, который приходил ко мне с красивыми дипломами. Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь «я все знаю», тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много».

Продюсер подчеркнул, что относится к своим сотрудникам как к семье, ему взаимностью не отвечали, а теперь он, наконец, понял, что его истинная семья состоит из трех человек.