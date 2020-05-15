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Максим Фадеев заявил о том, что воровство стало системным

17:56 15.05.2020
Максим Фадеев заявил о том, что воровство стало системным
Фото со страницы Максима Фадеева в соцсети
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Максим Фадеев заявил, что в российском шоу-бизнесе остался один пафос и снобизм при полном отсутствии искренности.

В свежем интервью Premier продюсер развенчал многих российских звезд, включая рэперов. «Мне не нравится когда человек из босяка превращается в надушенного побритого человека, - заявил Фадеев. - Если ты босяк — так и читай босяцкие тексты. Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что пишут в своих текстах, и все, для меня это зашквар. То есть он ездит на лакшери автомобилях, а сам типа за улицу качает. Это что, правда? Они качают, что они такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши. Всех увлекают деньги. Как только на стол кладешь ему пару сотен долларов, тру превращается в не тру». А Ивана Дорна продюсер провел по категории «музыкального дизайна», отказав ему в самобытности.

Максим Фадеев объяснил, что распустил свой лейбл Malfa из-за постоянного воровства сотрудников: «Потому что воровство стало системным. Воровали на всем, на чем только было возможным. Тащили камеры, шнуры, батарейки. Все, что можно утащить. Я устал работать с непонятным контингентом, который приходил ко мне с красивыми дипломами. Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь «я все знаю», тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500-600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много».

Продюсер подчеркнул, что относится к своим сотрудникам как к семье, ему взаимностью не отвечали, а теперь он, наконец, понял, что его истинная семья состоит из трех человек. 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 22:15
Гость: Походу,

чувачище спутал эстраду и шоу-бизнес.
Эстрада - это там, где люди творчески трудились, иначе говоря "служили искусству".
А "щёу-бижьнещь" - это обычное заколачивание бабок.
Началось это с "Массового лая" под дирижированием жулика Криворотова, впоследствии известного, как Разин.
Когда на сцену вылезали какие-то дети и, включив кассетный магнитофон, начинали скакать на сцене.
15.05.2020, 22:05
Гость: личный опыт

Перевожу.
«Мне не нравится когда человек из обычного среднестатистического типа превращается в зазнавшегося высокомерного, - заявил Фадеев. - Если ты дальше "Пятерочки" не ходишь — читай тексты из своей реальной жизни. Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что пишут в своих текстах, и все, для меня это стало совершенно неприемлемо. То есть он ездит на автомобилях премиум класса, а сам, типа, выступает от имени обычных городских ребят. Это что, правда? Они создают перед публикой образы, что они такие простые уличные пацаны, принадлежащие к открытой честной молодежной полукриминальной субкультуре, а потом плюются друг в дружку через человека, в своих же. Всех увлекают деньги. Как только на стол кладешь ему денег, "правильный" пацан из уличной молодежной субкультуры, превращается в ненастоящего, т.е. быстро становится гламурным, высокомерным».
15.05.2020, 20:04
Гость: gvozd

а на каком языке он говорил все это?
откровенно говоря, я как то не понял ничего.. несмотря на то что говорю на 5и языках.
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