Группа «Ария» представит в онлайн-формате свою новую видеостудию

14:54

Группа «Ария» устроит для всех желающих бесплатную виртуальную экскурсию по новой видеостудии коллектива «Твой новый мир» 24 мая.

Уникальная видеостудия была создана специально для проведения онлайн-концертов, видеоконференций и интервью. В качестве экскурсоводов и посетителей в одном лице выступят сами музыканты «Арии», которые исследуют рабочее пространство и заглянут в потаенные уголки технической зоны.

Участники группы планируют сделать несколько онлайн-проектов в стенах этой площадки и показать своим много интересного в новом для «арийцев» формате. Работа над одним из таких проектов стартует уже в понедельник 25 мая. «Давайте «обживать» пространство вместе с музыкантами группы «Ария»!» - призывают музыканты.

Пробная онлайн-трансляция из студии состоится 24 мая в 14:00 на канале группы в YouTube. Также планируются прямые включения в Инстаграме и Фейсбуке.