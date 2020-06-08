Юрий Лоза ответил на оскорбления Филиппа Киркорова

16:35

Композитор Юрий Лоза ответил на выпады певца Филиппа Киркорова, назвавшего его ранее в беседе с Еленой Малышевой «аппендиксом».

По мнению Лозы, высказанному в эфире программы НТВ «Ты не поверишь», его недоброжелатель продемонстрировал полную некомпетентность, ведь без аппендикса жить проблематично. Также Лоза недоумевает, зачем вообще Киркоров вспомнил о нем. «Я его никогда не упоминал, вообще о нем не говорил никогда», - подчеркнул Лоза.

Не согласился Лоза с тем, что он, по выражению Киркорова, «никому не нужен». Песню «Плот», по словам композитора, будут помнить всегда. Чего нельзя сказать о Киркорове, чьи песни, как и уже репертуар Аллы Пугачевой, перейдут к другим исполнителям.

