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Юрий Лоза ответил на оскорбления Филиппа Киркорова

16:35 8.06.2020
Лоза аппендикс Киркоров
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru

Композитор Юрий Лоза ответил на выпады певца Филиппа Киркорова, назвавшего его ранее в беседе с Еленой Малышевой «аппендиксом».

По мнению Лозы, высказанному в эфире программы НТВ «Ты не поверишь», его недоброжелатель продемонстрировал полную некомпетентность, ведь без аппендикса жить проблематично. Также Лоза недоумевает, зачем вообще Киркоров вспомнил о нем. «Я его никогда не упоминал, вообще о нем не говорил никогда», - подчеркнул Лоза.

Не согласился Лоза с тем, что он, по выражению Киркорова, «никому не нужен». Песню «Плот», по словам композитора, будут помнить всегда. Чего нельзя сказать о Киркорове, чьи песни, как и уже репертуар Аллы Пугачевой, перейдут к другим исполнителям.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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