Минкульт добивается возобновления концертов на открытом воздухе

09:52

Российское министерство культуры отослало в Роспотребнадзор ходатайство о возобновлении уличных концертов.

Предложение входит в состав документа о поэтапном запуске рабочего процесса в условиях угасающей пандемии коронавируса. Возможность проведения музыкальных мероприятий на открытом воздухе Минкульт связывает, прежде всего, с открытием курортного сезона, для которого особенно актуальны опен эйры.

При этом министр культуры Ольга Любимова исходит, прежде всего, из соображений о максимальной заботе о здоровье людей.

Напомним, что неделю назад был отменен фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Тверской области в конце июля. Пока в силе остаются анонсы другого крупного опен эйра «Летчик-Фест» под Переславлем-Залесским с 7 по 9 августа. Некоторые музыканты уже анонсируют локальные дачные концерты.

