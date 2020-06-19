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Минкульт добивается возобновления концертов на открытом воздухе

09:52 19.06.2020
Минкульт добивается возобновления концертов на открытом воздухе
© KM.RU, Наталья Родина
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Российское министерство культуры отослало в Роспотребнадзор ходатайство о возобновлении уличных концертов.

Предложение входит в состав документа о поэтапном запуске рабочего процесса в условиях угасающей пандемии коронавируса. Возможность проведения музыкальных мероприятий на открытом воздухе Минкульт связывает, прежде всего, с открытием курортного сезона, для которого особенно актуальны опен эйры.

При этом министр культуры Ольга Любимова исходит, прежде всего, из соображений о максимальной заботе о здоровье людей.

Напомним, что неделю назад был отменен фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Тверской области в конце июля. Пока в силе остаются анонсы другого крупного опен эйра «Летчик-Фест» под Переславлем-Залесским с 7 по 9 августа. Некоторые музыканты уже анонсируют локальные дачные концерты.
  

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Министерство культуры РФ
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