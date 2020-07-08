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Нуки «Волки смотрят в лес»

13:41 8.07.2020 , Денис Ступников
Нуки «Волки смотрят в лес»
Обложка альбома. Предоставлено издателем

Исполнитель: Нуки, Название: «Волки смотрят в лес», Стиль: альтернативный рок, Год: 2020

Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит... Возможно, эту истину Дария Нуки Ставрович периодически примеряет на себя, работая вокалисткой в стабильной альтернативной группе СЛОТ. О каком-то конфликте интересов речь здесь идёт вряд ли.

Четыре сольных альбома - это отличный показатель. К тому же музыканты СЛОТа входят в состав группы Нуки, а их идеолога Игоря «Кэша» Лобанова можно было увидеть среди зрителей мартовской презентации «Волков». Но при этом вполне понятно и объяснимо желании Дарии делать время от времени что-то своё.

Первые работы Нуки в сольной ипостаси были не тяжёлыми, а эклектичным. Постепенно она двигалась к альтернативному саунду, но и отличий от СЛОТа наблюдалась масса. В собственном творчестве Нуки старается избегать театрализации и неприкрытой иронии, предпочитая им обнаженный нерв на пределе. При этом в ее страстности обнаруживается столько обертонов, что ни о какой монотонности и монохромности помышлять не приходится.

Взять хотя бы первую и последнюю песню альбома «Волки смотрят в лес». Интро «Холодно» о мучительном пребывании замерзающей героини в кроличьей норе напоминает то ли народный заговор, то ли детскую считалочку. И насколько иначе та же песенная тема раскрывается в финальной «Горячо», представляющей собой жаркое рубилово!

Манера Нуки - это низвергающаяся лава, не знающая ни пощады, ни преград. Ее безудержные рулады накладываются на яростные гитарные атаки - но вместо ощущения нечленораздельного грохота волшебным образом начинает при этом доминировать боль и сострадание. Особенно поразительно этот эффект проведен в «Пищевой цепочке» и «Выноси». В лирических «Воронах» к груву подключается симфонизм, который таким же удивительным образом выглядит не менее зазубренным.

Секрет, думается, стоит искать в апелляции музыкантов к первобытной душе человечества, благодаря чему эмоции возвращают себе первозданную силу и свежесть. По такому же принципу сделан кавер на песню Джан Ку «Деньги» из которого изъят блюзовый фрагмент, ассоциирующийся с питерской богемой, и добавлены «ритуальные» регги-краски в вокал.

Пройдя сквозь недостроенные леса новостроек, Нуки и ее спутники попадают в зачарованный лес «Алисы в стране чудес» - и выигрывают!
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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