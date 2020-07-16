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Жену и детей Иосифа Пригожина выселили из-за долгов

11:21 16.07.2020
Жену и детей Иосифа Пригожина выселили из-за долгов
Пригожин © KM.RU

Первая супруга Иосифа Пригожина Елена  и двое его детей Дмитрий и Даная остались без жилья.

Судебный процесс против домочадцев продюсера затеяла компания «Бенефит», которой они задолжали за квартиру порядка 4 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Mash. В итоге компания добилась, чтобы неплательщиков финансовой аренды лишили права владения жилплощадью.

Напомним, что после брака с Еленой Иосиф Пригожин женился на концертном менеджере Лейле Фаттаховой, в настоящее время он женат на певице Валерии.  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Недвижимость
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 15:56
Гость: Иван Иваныч

Жуткая история. И ведь это дерьмо, именуемое илиткой, не имеет с людьми ничего общего. Для этого лысого 4млн- бутылка очередного коллекционного вина, которое ( подмени ему) он не отличит от 30 еврового. Но откуда у них, при их омерзительном и низкопробном продукте деньги. Народ сам виноват, покупая диски и ходя на концерты всякого жулья. А больше всего виновато ТВ , раскручивающее эту дрянь. Вот в Туркмении оказывается запрещено исполнение под фонограмму. Иначе тюряга. Ну и кто из нас развитый в этом плане, после этого.
А у нас при законе про фонограмму отпадёт 90 проц шоу-бизнеса.
16.07.2020, 13:11
Гость: Юляша

"Даная"...похоже,Йошка шрек подсознательно воображает себя типа Персеем :)))"В греческом зале,в греческом зале..."Хто Апполон ?Ну Я Апполон !вот умора...
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