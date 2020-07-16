Жену и детей Иосифа Пригожина выселили из-за долгов

11:21

Первая супруга Иосифа Пригожина Елена и двое его детей Дмитрий и Даная остались без жилья.

Судебный процесс против домочадцев продюсера затеяла компания «Бенефит», которой они задолжали за квартиру порядка 4 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Mash. В итоге компания добилась, чтобы неплательщиков финансовой аренды лишили права владения жилплощадью.

Напомним, что после брака с Еленой Иосиф Пригожин женился на концертном менеджере Лейле Фаттаховой, в настоящее время он женат на певице Валерии.