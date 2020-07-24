Памятнику на могиле Высоцкого поменяли голову

12:39

Скульптор Александр Рукавишников заменил голову на памятнике на могиле Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.

Обновление монумента приурочено к 40-летию со дня гибели барда и актера. Далеко не всем поклонникам Высоцкого пришлись по душе эти коррективы. В сети многие пишут, что певец теперь не похож на себя. Монумент называют «странным непонятным позорищем».

Скульптор Александр Рукавишников признался РЕН-ТВ, что памятник с согласия родных покойного теперь выглядит так, как должен был 35 лет назад. Автор изменил длину лица и мимику Высоцкого. На критику Рукавишников не обращает внимания, потому что готов принять возражения только от Леонардо да Винчи.

