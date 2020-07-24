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Памятнику на могиле Высоцкого поменяли голову

12:39 24.07.2020
Памятнику на могиле Высоцкого поменяли голову
Фото: АГН «Москва». Юлия Косова/interesno1147/Instagramm

Скульптор Александр Рукавишников заменил голову на памятнике на могиле Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.

Обновление монумента приурочено к 40-летию со дня гибели барда и актера. Далеко не всем поклонникам Высоцкого пришлись по душе эти коррективы. В сети многие пишут, что певец теперь не похож на себя. Монумент называют «странным непонятным позорищем».

Скульптор Александр Рукавишников признался РЕН-ТВ, что памятник с согласия родных покойного теперь выглядит так, как должен был 35 лет назад. Автор изменил длину лица и мимику Высоцкого. На критику Рукавишников не обращает внимания, потому что готов принять возражения только от Леонардо да Винчи.
 

Темы: Кино в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 22:56
Гость: blog2038,.

"Рукавишников ... готов принять возражения только от Леонардо да Винчи" - высокомерный дурачёк.
24.07.2020, 22:43
Гость: blog2038,.

Какой первый, какой второй незнаю - слева похож, справа непохож.
24.07.2020, 20:46
Гость: сначала был памятник

Жукову, теперь Высоцкому. Может, это опять "на период реставрации"?
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