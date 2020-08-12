]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Глюкоза назвала допрос украинских пограничников о Крыме спецоперацией

17:19 12.08.2020
Глюкоза отрицает, что назвала Крым украинским
Стоп-кадр с видео

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, оправдалась за слова об «украинском» Крыме.

Исполнительница песен «Невеста», «Танцуй Россия» и «Москва» призналась в Инстаграме, что собиралась поехать на Украину к друзьям после трехгодичного запрета Однако, по ее словам, пограничники развернули настоящую спецоперацию, допрашивая ее три часа.

Певица пожаловалась, что говорили с ней по-украински, к тому же провоцировали, чтобы снять скандальное видео. К исходу допроса она якобы спросила: вы добиваетесь, чтобы я сказала что Крым украинский? Из этих слов, по версии певицы, и было смонтировано одиозное видео.

«Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг», — высказалась артистка.

Как мы сообщали, 6 августа в аэропорту «Борисполь» украинские певицы певице предъявили, что она была в Крыму в 2014 году. В сети размещен ролик, где на вопрос о принадлежности Крыма артистка называет полуостров «украинским».  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Ситуация вокруг Крыма
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации