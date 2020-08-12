Глюкоза назвала допрос украинских пограничников о Крыме спецоперацией

17:19

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, оправдалась за слова об «украинском» Крыме.

Исполнительница песен «Невеста», «Танцуй Россия» и «Москва» призналась в Инстаграме, что собиралась поехать на Украину к друзьям после трехгодичного запрета Однако, по ее словам, пограничники развернули настоящую спецоперацию, допрашивая ее три часа.

Певица пожаловалась, что говорили с ней по-украински, к тому же провоцировали, чтобы снять скандальное видео. К исходу допроса она якобы спросила: вы добиваетесь, чтобы я сказала что Крым украинский? Из этих слов, по версии певицы, и было смонтировано одиозное видео.

«Обидно до слез, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса. Делают тебя пешкой в игре, которая нацелена на усугубление межнациональных конфликтов, в игре, где людям навязывают, кто друг, а кто враг», — высказалась артистка.

Как мы сообщали, 6 августа в аэропорту «Борисполь» украинские певицы певице предъявили, что она была в Крыму в 2014 году. В сети размещен ролик, где на вопрос о принадлежности Крыма артистка называет полуостров «украинским».