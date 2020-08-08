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Певицу Глюкозу предлагают запретить в России за слова об «украинском» Крыме

12:45 8.08.2020
Певицу Глюкозу предлагают запретить в России за слова об «украинском» Крыме
Глюкоза. Фото с сайта glukoza.com

Певицу Глюкозу (Наталью Ионову) не пустили на Украину, несмотря на то, что она приписала этой стране принадлежность российского Крыма.

В сети появился ролик, на котором при въезде на Украину тамошние пограничники допытываются у артистки, когда она была в последний раз в Крыму. Певица ответила, что лет семь назад, но ей возразили, что это было в 2014-м, и предъявили фотографию, на которой Ионова опознала себя.

Затем пограничники принялись допрашивать Глюкозу, как она попала в Крым. На это она ответила, что российским самолетом, но, насколько ей был известно, никаких «замутов – ограничений со стороны Украины - тогда не было».

Перейдя на украинский язык, пограничник стал расспрашивать Глюкозу, как она относится к «оккупации Крыма». Та ответила, что она вне политики и ей важно попасть на Украину сейчас. В результате на прямо поставленный вопрос Ионова ответила, что «Крым – украинский». Ей это не помогло, потому что следом ей сообщили, что въезд на Украину ей на три года запрещен.

Пользователи интернета возмутились поведением певицы. Многие пишут, что теперь ее выступления надо запретить и в России, сообщает РИА Новости. Также певице напомнили о законе, приравнивающем отчуждение российских территорий к экстремизму.

Сама Глюкоза пока никак не комментирует инцидент.
  

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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08.08.2020, 22:04
Гость: Kom

надо запретить ее выступления в России!!!
08.08.2020, 20:46
Гость: www

Не зря же артисты, кучера и проститутки в одном списке.
08.08.2020, 20:31
Гость: Поэтому миллионы хохлов бежали в Россию?

А из России только пара актеров и одна певичка... Актер Пашнин поехал в Киев, побывал в АТО, повоевал в нацбате и теперь хотел бы вернуться... как и все остальные актеришки - на украине уже не снимают фильмов.
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