Певицу Глюкозу предлагают запретить в России за слова об «украинском» Крыме

12:45

Певицу Глюкозу (Наталью Ионову) не пустили на Украину, несмотря на то, что она приписала этой стране принадлежность российского Крыма.

В сети появился ролик, на котором при въезде на Украину тамошние пограничники допытываются у артистки, когда она была в последний раз в Крыму. Певица ответила, что лет семь назад, но ей возразили, что это было в 2014-м, и предъявили фотографию, на которой Ионова опознала себя.

Затем пограничники принялись допрашивать Глюкозу, как она попала в Крым. На это она ответила, что российским самолетом, но, насколько ей был известно, никаких «замутов – ограничений со стороны Украины - тогда не было».

Перейдя на украинский язык, пограничник стал расспрашивать Глюкозу, как она относится к «оккупации Крыма». Та ответила, что она вне политики и ей важно попасть на Украину сейчас. В результате на прямо поставленный вопрос Ионова ответила, что «Крым – украинский». Ей это не помогло, потому что следом ей сообщили, что въезд на Украину ей на три года запрещен.

Пользователи интернета возмутились поведением певицы. Многие пишут, что теперь ее выступления надо запретить и в России, сообщает РИА Новости. Также певице напомнили о законе, приравнивающем отчуждение российских территорий к экстремизму.

Сама Глюкоза пока никак не комментирует инцидент.

