Тишаны «Сознание»

Исполнитель: Тишаны, Название: «Сознание», Стиль: IDM, Год переиздания: 2020

В автобиографической книге «Сделай мне Аборт мозга» Сабрина Амо подробно и вдохновенно рассказала о своем сайд-проекте «Тишаны». К идее новой группы она пришла, когда ей показалось, что у ее основного детища «Аборт мозга» исчезли дальнейшие перспективы. За создание песен в электронном звучании Сабрина взялась самозабвенно, вот только ее в этом не поддержали ни музыканты, ни поклонники. Певица откровенно недоумевает, почему так получилось.

Пять лет назад альбом «Тишанов» «Сознание» был выпущен локальным тиражом. Сейчас «Изоляция Рекордс» переиздала его в более убедительном полиграфическом исполнении (глянцевый диджипак, буклет с рисунками, текстами песен и важной для понимания за ваше диска преамбулой). Есть повод распробовать альбом и понять причины его неуспеха у масс.

Ответ находим уже в «Интро», плавно переходящем в песню «Не доверяй». Оно представляет собой фрагмент оратории «Аллилуйя любви» из оперы Рыбникова-Вознесенского «Юнона и Авось». Без слез слышать эту песню может мало кто, но «Тишаны» снижают ее, сопровождая утробным рыками и спетыми голосом затравленного зверя словами не доверяй, таким как мы. Сабрина Амо предвосхитила эксперимент с использованием «Аллилуйя» в фильме Жоры Крыжовникова «Лед-2», где этот гимн бессмертной любви звучит в обшарпанном провинциальном ЗАГСе. Только если режиссер не просто издевается над чувствами сентиментальных зрителей, но и одновременно паразитирует на них, то Сабрина Амо идёт до конца с беспристрастием профессионального психолога препарируя ностальгию. А такое срывание масок мало кому по нутру.

Ещё один показательный момент: в альбоме есть две песни, выстроенные как дуэты между мужчиной и женщиной. Несмотря на яростный гроулинг визави, героиня выходит из этих дуэлей (а)моральной победительницей. Покровительственная патриархальная позиция демифологизируется: Сабрина Амо ставит в один ряд утверждаемые маслинным миром традиционные ценности («светлый образ твой», «дух святой») и культурные константы («дым над водой»). Сталкиваясь, они нейтрализуют друг друга, что тоже может быть расценено профанами как «покушение на святое».

Впрочем, и к себе героиня не менее беспощадна, поскольку в каждой песне стремится к аннигиляции - полному исчезновению. В «Пауках» используется выстроенная по модели «тараканов в голове» метафора - «пауки в моей душе». Такое одинокое существование вдали от бытия предопределено названием проекта «Тишаны», которое обозначает, как в одном из стихотворений Дельфина, «существо без тела и души».

Возможно, «Тишаны» стали попыткой Сабрины Амо переждать некий внутренний кризис. Это не первый случай, когда основатели групп с солидным бэкграундом делали крутой поворот в сторону от своей генеральной линии. В качестве примеров можно привести «Китайский танк» Армена Григоряна и «Незаконнорожденного...» Вячеслава Бутусова. В обоих случаях публика осталась, по большому счету, глуха к этим креативным работам потому что они делались музыкантами, по большому счету, для себя.

Встало в этот ряд и «Сознание» «Тишанов». Если бы Сабрина действительно думала о массовом успехе проекта, она бы наверняка задействовала бы при записи диджеев, которые придали бы электронному саунду объем, насытив его сэмплами и прочими эффектами. Но «Тишаны» остались, по большому счету, пауком в достоевской баньке под названием Вечность, который вовсе не стремится быть обнаруженным, потому что те, кто ему по-настоящему нужен, мимо него точно не пролетят.