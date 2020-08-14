Умерла певица Валентина Легкоступова

19:21

Дочь российской эстрадной певицы Валентины Лекгоступовой сообщила о ее смерти.

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память...", — написала Анетта Бриль на своей странице в Instagram.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации. Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году. Самая популярная песня певицы «Ягода-малина» была впервые показана на Центральном телевидении в новогоднем "Голубом огоньке" 1 января 1987 года.

Ранее мы писали, что 7 августа Валентина Легкоступова была госпитализирована в наркоклинику в нетрезвом состоянии и с гематомами. К вечеру того же дня ей стало плохо. Ее перевели в другую клинику, где провели срочную операцию по удалению внутричерепной гематомы. После этого она впала в кому.

Валентине Легкоступовой было 55 лет.