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Певица Валентина Легкоступова впала в кому после операции

12:17 11.08.2020
Певица Валентина Легкоступова впала в кому после операции
Фото: @legkostupovavalentina

Эстрадная исполнительница Валентина Легкоступова, известная по шлягеру «Ягода малина», находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

По информации телеграм-канала Mash, артистка не выходила на связь с сыном и дочерью с 23 июля. Обеспокоенные дети навестили мать 7 августа, обнаружив ее нетрезвой и с синяками. Пьян был и ее супруг Юрий Фирсов.

Чету госпитализировали в наркоклинику, которую мужчина вскоре самовольно покинул. Самой Леккоступовой к вечеру 7 августа стало плохо. Ее перевели в другую клинику, где провели срочную операцию по удалению внутричерепной гематомы. После этого она впала в кому.

Менеджер певицы Максим Екимов заверяет журналистов «КП», что его подопечная не имеет проблем с алкоголем. Он утверждает, что говорил с Легкоступовой 8 августа, обсуждая с ней планировавшееся 40-минутное выступление в День города Москвы.
 

Темы: Чрезвычайные происшествия, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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11.08.2020, 15:03
Гость: Оттудова

Менеджер певицы Максим Екимов заверяет журналистов «КП», что его подопечная не имеет проблем с алкоголем. Он утверждает, что говорил с Легкоступовой 8 августа, обсуждая с ней планировавшееся 40-минутное выступление в День города Москвы.
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Конечно, если грести деньги с помощью двойника, поющего под фанеру, то тут и про Второе Пришествие не моргнув можешь возвестить)).
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