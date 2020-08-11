Певица Валентина Легкоступова впала в кому после операции

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Эстрадная исполнительница Валентина Легкоступова, известная по шлягеру «Ягода малина», находится в коме в крайне тяжелом состоянии.

По информации телеграм-канала Mash, артистка не выходила на связь с сыном и дочерью с 23 июля. Обеспокоенные дети навестили мать 7 августа, обнаружив ее нетрезвой и с синяками. Пьян был и ее супруг Юрий Фирсов.

Чету госпитализировали в наркоклинику, которую мужчина вскоре самовольно покинул. Самой Леккоступовой к вечеру 7 августа стало плохо. Ее перевели в другую клинику, где провели срочную операцию по удалению внутричерепной гематомы. После этого она впала в кому.

Менеджер певицы Максим Екимов заверяет журналистов «КП», что его подопечная не имеет проблем с алкоголем. Он утверждает, что говорил с Легкоступовой 8 августа, обсуждая с ней планировавшееся 40-минутное выступление в День города Москвы.

