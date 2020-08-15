Игорь Растеряев, 20 августа, ДК им. Зуева

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Друзья! В связи с тем, что на территории Москвы разрешили проведение массовых мероприятий с ограничением по количеству зрителей (не более 50% зала), мы вынуждены перенести премьеру спектакля «Это чё за балаган?» на более подходящее для этого время

Тем не менее, 20 августа в ДК им. Зуева Игорь Растеряев выступит с первым за полгода столичным концертом под символическим названием «Комбайн оффлайн»! Это будет традиционный душевный музыкальный вечер с любимыми песнями под переливы гармошки.

Артист очень соскучился по зрителям и живым выступлениям, поэтому предстоящая летняя встреча в тесном кругу единомышленников должна стать по-настоящему знаковой для всех присутствующих. Приходите на долгожданный концерт Игоря Растеряева в Москве!

Все приобретённые ранее билеты действительны, но если у вас есть необходимость — их можно сдать по месту приобретения.