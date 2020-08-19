Ночные снайперы «Невыносимая легкость бытия»

Исполнитель: Ночные снайперы, Название: «Невыносимая легкость бытия», Стиль: рок, Год: 2019

Вместо сердца — пламенный мотор… Если кому-то из музыкантов подходит эта характеристика, то уж точно — Диане Арбениной. В эпоху, когда искренность и экзальтация считаются моветоном, певица продолжает излучать эти эмоции, собирая при этом стадионы.

Откровенность и исповедальность уместнее всего смотрятся в рок-эстетике. Но Арбенина предпочитает двигаться дальше. Оставаясь рОковыми по фактуре (экспрессивная подача, обнаженный нерв текстов, рельефные гитарные соло), песни альбома облечены в полуэлекторонные аранжировки. Клавишные парят, напоминая о той самой «невыносимой легкостью бытия», которую обретает человек, свободный от навязанных извне стандартов.

В давшем название альбому романа Милана Кундеры «невыносимая легкость бытия» понималась как преодоление мучительной повторяемости событий. Героиня Арбениной достигает этого состояния с помощью любви, пробуждающей от тягостного сна дня сурка, заряжающей непохожими друг на друга рассветами и невиданными прозрениями.

Последние иногда настолько причудливы, что не всегда укладываются в привычную песенную канву. И тогда Арбенина прибегает либо к рэпу («Нелюбовь»), либо к spoken word («Раскаленные»). Невыносимая легкость бытия граничит с беззащитностью, поскольку не подразумевает тщательной подготовки против вызовов оскаленного мира. Но героиня Арбениной и не думала никому объявлять войну. Ей проще уйти из удушливых отношений, чем обороняться. Потому что «это не любовь — это то, что убивает меня»…

Реальность в альбоме постоянно ускользает сквозь пальцы. Самые светлые песни неуловимы, как импрессионистические мазки, а хиты («Грустные люди» и «Инстаграм») на то и хиты, чтобы в них ощущался горьковатый осадок. Рецепт один: «Найди свою гавань — и все будет хорошо». Это не панацея от всех бед — вспомним, чем закончилось бегство в деревню для Томаша и Терезы из романа Кундеры!

Но такие люди априори не дают поводов для тягостной грусти и выходят из любой ситуации победителями. Иначе бы Арбенина не говорила великодушное спасибо «за черный список городов» в написанной специально для концерта 2018 года «Если не слабо» и размещенной в альбоме в качестве бонуса.