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«Элизиум», 28 августа, летняя веранда клуба Gypsy

20:44 25.08.2020
«Элизиум», 28 августа, летняя веранда клуба Gypsy
Афиша. Предоставлена организаторами

28 августа первопроходцы космос-рока «Элизиум» исполнят хиты о свободе, космосе и любви в самом центре столицы

Проводи это безумное лето под сочный микс из любимых песен, сумасшедшие танцы и гарантированный 100% драйв! Всё это ждёт поклонников команды на ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЕ клуба «Gipsy».

За всё время существования «Элизиум» выпустили более 20 релизов, уникально сочетающих панк-рок с элементами ска, регги, металла и других жанров. С каждой новой пластинкой тексты становились ещё острее, а музыка - насыщеннее и глубже. Несмотря на годы творческих поисков и экспериментов, фирменный почерк коллектива (ироничного, разного, но всегда актуального!) остался прежним - хлёсткие рифмы и выверенный концертный саунд.

А вот задор духовой секции, драйв гитар и бодрость вокалистов приумножились и бьют точно в цель! Сегодня «Элизиум», как и четверть века назад, стремится к новым вершинам и неизведанным планетами, и расширяет свою аудиторию с каждым шоу: теперь на концерты команды приходят дети тех, кто в зале «Точки» утверждал, что на «извечные вопросы нет ответов, нет вопросов». Выпущена даже линейка детского мерча!

Старые друзья, поклонники бескомпромиссного панк-рока и все неравнодушные - и снова... Старт! И ракеты вперёд!

Запуск - 28 августа в 20:00 в клубе «Gipsy». Добро пожаловать на летний космический шабаш группы «Элизиум»

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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