«Моральный кодекс» зафиксировал «славянские танцы» от Минска до Хабаровска

Концерт «Морального кодекса» в Москве — всегда событие

Особенно — в эпоху коронавирусного отходняка, когда каждое мероприятие воспринимаешь, как последнее. Организаторы из столичного «ГлавКлуба» в этот непростой период решили, не мудрствуя лукаво, принласить на августовскую серию концертов в Зеленом театре весь цвет московского рока - «Рондо», «Воскресение», «Несчастный случай». А 21 августа здесь сыграл эталонный московский ансамбль «Моральный кодекс».

Изголодавшимся по зрелищам зрителям было забавно на контрасте услышать первым делом песню «В Москве наступает полночь». Над Зеленым театром мерцал закат, до наступления темноты было далеко, а Мазаев нарочито угрюмым голосом вещал: «В Москве наступает нечем — опять наниматься нечем». Ведь от невостребованности здесь не страдал никто, потому что Сергей Мазаев, по своему обыкновению, пустился в увлекательные эсккурсы.

О песне «Я тебя люблю «он вспомнил, как равно 30 лет назад Микаил Макаренсков снял на нее клип, с которого, по большому счету, и началась история группы. Летом 1990-го ролик показали по ЦТ — благодаря Останкинской башне, шпиль которой отлично, по замечанию Мазаева, обозревался из Зеленого театра ВДНХ. А песню «Алфавит» певец связал с той же эпохой и с Зеленым театром — правда, не ВДНХ, а Парка Горького.

«Meine Liebe» Мазаев объявил как посвящение выводу войск из Германии. Воспринимать эти слова всерьез было трудно, а попытка спроецировать объявленный повод на текст песни дала потешный результат. «Твой долгий поцелуй — предел желаний», - так действительно мыслили те, кто рвался на излете советской эпохи в Германию на ПМЖ. А строчку «мой маленький секрет я не открою» было трудно не связать с всевозможными шпионскими скандалами.

После песни «Моя мечта — это ты» Сергей Мазаев занялся воспитанием подрастающего поколения. Мальчику, вышедшему на сцену пожать руки музыкантам он настоятельно порекомендовал освоить какой-нибудь инструмент. А когда малец не выдержал проверки, хаотично проведя рукой по струнам гитары Николая Девлет-Кильдеева, Мазаев отказался с ним фотографироваться.

Не давал певец спуску и крикунам из зала. После заказа на «Славянские танцы» он резонно парировал, что сейчас - «всё славянские танцы — от Минска до Хабаровска». Тут же очень кстати подвернулся еще один слаявнский танец - «Шукаю ТБ» на украинском.

Играемые «Моральным кодексом» песни отптимально гармонировали с пейзажами окрестностей Зеленого театра. На «Белых облаках» от ясного неба в белых клочьях невесомой ваты дейсивительно невозможно было оторвать глаз. А «Темные реки, высокие горы» действительно игрались уже тогда, когда над площадкой сгущалась тьма.

Лирика лирикой, но и о просвещении граждан Сергей Мазаев старался не забывать. Монументальным выдалось его представление музыкантов «Морального кодекса», в ходе которого зрители узнали, что барабанщик Юрий Кистенев играл у самого Валерия Ободзинского, а басист Александр Солич — в «Цветах» и «Лиге Блюза». Без такого бэкграунда остался почему-то Николай Девлет-Кильдеев (хотя за его плечами как минимум «Скандал» и собственные проекты). Зато Мазаев его охарактеризовал как прекрасного отца и будущего прекрасного деда.

Новая встреча с «Моральным кодексом» не за горами. 12 ноября в «Крокусе» Мазаев обещал отпраздновать третий этап 30-летия «Морального кодекса», упомянув вскользь и о неких гостях на сцене.