U.D.O. и Оркестр вооруженных сил Германии «We Are One»

Исполнитель: U.D.O. и Оркестр вооруженных сил Германии, Название: «We Are One», Стиль: симфо-метал, Год: 2020

C Оркестром вооруженных сил Германии группа U.D.O. впервые пересеклась пять лет назад, сыграв совместный сет на фестивале Wacken Open Air . Потом был еще один успешный концерт в 2018-м, после чего было решено делать совместный альбом. Материал сочиняли с нуля, причем при самом активном участии командира концертной группы Кристофа Шайблинга. В этом заключаются как плюсы, так и минусы данного релиза.

Метал-команды крайне редко пишут песни специально для проектов с оркестром. Поднаторел в этом разве что RAGE периода Виктора Смольского (Therion, при всем своем симфоническом и концептуальном размахе, чаще всего прибегает к помощи компьютеров). В случае с Удо Диркшнайдером присущая ему вокальная агрессия могла бы обрести достойную оправу в виде милитарной подачи военного оркестра. Но этого, по большому счету, так и не произошло.

Первая песня альбома «Pandemonium» дает отличный пример того, как можно сочетать металлическое и симфоническое звучание в равных пропорциях. Обе линии идут параллельно, не заглушая и не перебивая друг друга. Однако этот баланс удается соблюсти не везде. В следующим — заглавном треке «We Are One» начинает идти пафос из ушей, вызываемый милыми банальностями в виде амбициозных лозунгов горделивых носителей юношеского максимализма. Дальше испытываешь дискомфорт от того, что Диркшнайдеру пока просто негде применить свой буйный тепперамент. Все слишком приглаженно и стерто.

Откровенное недоумение вызывают инструментальные композиции, вроде ««Blackout». Они так и просятся в саундтрек к какой-нибудь метал-опере, но оправданность их автономного ыбтования вызывает большие сомнения. В «Children Of The World» и «Blindfold (The Last Defender)» звучат на все лады женские и детские голоса, окончательно оттесняя старину Удо на второй план.

Впрочем, на альбоме рано ставить крест. В «Rebel Town» очень кстати лидирующие позиции занимает саксофон, заметно оживляя общую картину. Ту же функцию могла бы выполнить волынка в «Natural Forces»… если бы это только не было инструменталом.

К финалу альбома Удо берет реванш — и выдает многообещающий боевик «Here We Go Again» в лучших традициях своего своего основного проекта: напористый, ураганный, с красивейшим «вивальдиподобным» гитарным соло. Закрадывается шальная мысль: вот таких бы вещей побольше на альбоме. Но тут, возможно, все дело в аудитории, на которую рассчитан этот релиз.

Не зря же сам Удо говорил о концерте с оркестром 2018 года: «Там было 40 % фанатов метала, а остальные были фанатами оркестра, и там были даже такие пожилые люди, как я. И атмосфера была что-то с чем-то».