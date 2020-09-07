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Анархо-слет памяти Егора Летова «Винтовка 2020», 11 сентября, Old Town Bar

17:08 7.09.2020
Анархо-слет памяти Егора Летова «Винтовка 2020», 11 сентября, Old Town Bar
Афиша. Предоставлена организаторами

Всероссийский анархо-слёт #Винтовка2020 в честь дня рождения Е.Летова в твоём городе!

На сцене:

Проект ШАО
гр.Смегма
Юрий Серебряков
★Группа "ЭШЕЛОН"★
Егор Живоглядов
ThДЕСЬ

В программе песни Гроб, Янки, Чёрный Лукич, авторское в тему.

Суть проекта: объединить и сплотить тех, кто вырос на идеях сибирского панка и продолжателей дела Егора Летова

Москва 11 сентября с 19:00

подробности https://vk.com/vintovka_moskva

Вход 300 руб, билеты покупаются в день концерта на входе в клуб.
Бригадирский переулок, 1/13

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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