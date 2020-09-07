Анархо-слет памяти Егора Летова «Винтовка 2020», 11 сентября, Old Town Bar
Афиша. Предоставлена организаторами
На сцене:
Проект ШАО
гр.Смегма
Юрий Серебряков
★Группа "ЭШЕЛОН"★
Егор Живоглядов
ThДЕСЬ
В программе песни Гроб, Янки, Чёрный Лукич, авторское в тему.
Суть проекта: объединить и сплотить тех, кто вырос на идеях сибирского панка и продолжателей дела Егора Летова
Москва 11 сентября с 19:00
подробности https://vk.com/vintovka_moskva
Вход 300 руб, билеты покупаются в день концерта на входе в клуб.
Бригадирский переулок, 1/13