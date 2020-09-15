Песня Земфиры «Хочешь» стала доступна на языке жестов

18:40

Хит певицы Земфиры «Хочешь» с ее второго альбома «Просто меня, моя любовь» ыбла исполнена на жестовом языке.

Свое пластическое видение этой композиции представила актриса Томского театра «Индиго» Татьяна Авхимович. Автором видеоклипа на эту версию стала Дарья Омельченко. Ролик войдет в серию жестовых воплощений разных песен, затеянных театром.

«Индиго» является театром, где профессиональные актеры играют наряду с носителями серьезных патологий слуха.