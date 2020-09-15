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Песня Земфиры «Хочешь» стала доступна на языке жестов

18:40 15.09.2020
Песня Земфиры «Хочешь» стала доступна на языке жестов
Фрагмент обложки диска «Жить в твоей голове». Предоставлено издателем

Хит певицы Земфиры «Хочешь» с ее второго альбома «Просто меня, моя любовь» ыбла исполнена на жестовом языке.

Свое пластическое видение этой композиции представила актриса Томского театра «Индиго» Татьяна Авхимович. Автором видеоклипа на эту версию стала Дарья Омельченко. Ролик войдет в серию жестовых воплощений разных песен, затеянных театром.

«Индиго» является театром, где профессиональные актеры играют наряду с носителями серьезных патологий слуха.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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15.09.2020, 18:52
Гость: Да здравствуют очепятки.

"....ыбла..."
Ыбла,да сплыла,
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