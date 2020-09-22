Агутин и Лагутенко запишут трибьют Мандельштаму

17:19

Российские артисты скооперировались, чтобы поучаствовать в трибьюте одному из самых значительных поэтов Серебряного века Осипу Мандельштаму.

Среди участников посвящения поэту «Сохрани мою речь навсегда» - Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Алина Орлова, Нойз МС группы «Сансара» и «Порноцильмы». Сборник будет выложен на основных цифровых платформах в день рождения Мандельштама 14 января 2021 года. О физическом релизе пока ничего не сообщается.

Спродюсирует трибьют режиссер Рома Либеров.