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Агутин и Лагутенко запишут трибьют Мандельштаму

17:19 22.09.2020
Агутин и Лагутенко запишут трибьют Мандельштаму
Осип Мандельштам. Архивное фото

Российские артисты скооперировались, чтобы поучаствовать в трибьюте одному из самых значительных поэтов Серебряного века Осипу Мандельштаму.

Среди участников посвящения поэту «Сохрани мою речь навсегда» - Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Алина Орлова, Нойз МС группы «Сансара» и «Порноцильмы». Сборник будет выложен на основных цифровых платформах в день рождения Мандельштама 14 января 2021 года. О физическом релизе пока ничего не сообщается.

Спродюсирует трибьют режиссер Рома Либеров.  

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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