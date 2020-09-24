Мария Захарова написала драматичную песню для Любови Успенской

13:46

Официальный представитель МИД Мария Захарова вновь себя попробовала в сочинении песен.

На этот раз она написала для Любови Успенской стихи для драматичной композиции под названием "Я слишком тебя любила". В Фейсбуке дипломат сообщила, что она пропустила через себя боль артистки. Стихи основаны на реальных событиях — сложных взаимоотношениях певицы с дочерью Татьяной, которая обвинила мать в побоях, а в ответ получила обвинения в пристрастии к наркотикам.

Дипломат не следила за этими перипетиями — ей о них рассказала собственная мать, насмотревшись ток-шоу. Захарова подчеркнула, что творчество Успенской вызывает полемику. Певица от нового творения в восторге.

Ранее Захарова писала тексты песен для Максима Фадеева, Валерии и других исполнителей.