«Дружбатут», 28 сентября, «16 Тонн».

16:35

2 сентября, в столичном клубе 16 Тонн состоится уникальное событие для истинных ценителей музыки - презентация нового альбома и клипа группы “Дружбатут”

Возможно, вы уже слышали про эту группу, а может быть вам только предстоит с ней познакомиться. И несмотря на то, что у группы пока еще нет широчайшей популярности, а ее песни можно услышать в небольших клубах Москвы, коллектив по праву уже можно считать легендарным.

Дело в том, что участники группы - состоявшиеся, заслужившие любовь и уважение не только публики, но профессионалов индустрии, музыканты. В своем деле они давно не новички.



Давайте познакомимся с ними поближе:

Алексей Каневский, солист и автор песен - группа «Мартин»,ex-продюсер группы“Тайм-аут”;

Андрей Родин, барабанщик - группа “Тайм-аут”;

Денис Эпов, гитарист - группа Петра Подгородецкого, гитарист группы Преснякова-старшего, ex-гитарист Криса Кельми;

Владимир Герасенков, бас-гитара - группы “Мартин” и “Легион”.



Еще в далеком 2008 году Алексей Каневский записал свои новые, сочиненные за долгие годы, песни. Но тогда дальше студии работа не двинулась. Не получила живого воплощения. И только спустя 10 лет, был подготовлен и состоялся первый сольный концерт группы «Дружбатут» в клубе “Гнездо глухаря”.

“Было очень много людей, друзей. Никто не ожидал, что такая музыка появится на сцене. Но тогда это получилось. Мы очень много репетировали, готовились. Мне очень хотелось превратить студийный материал, в живую работу настоящих музыкантов. Это была наша основная задача и идея. И в год чемпионата мира по футболу, когда вся страна находилась в эйфории и мы вместе с ней, мы сыграли свой первый концерт. И август 2018 года стал днем рождения нашей группы “Дружбатут”” - делится лидер коллектива Алексей Каневский.



Название группы было придумано не случайно и полность отражает миссию коллектива. Ведь Дружба - самое светлое из человеческих чувств.

На своих концертах и между собой, музыканты доказывают, что именно дружба объединяет людей, делая их добрее.

Выступления группы наполнены теплой атмосферой, в которую хотят погружаться все больше новых и новых друзей коллектива.

Актуальный репертуар состоит в основном из авторского материала. Но на концертах можно услышать также кавер-версии на известные и популярные композиции.

Среди которых, например, “Лошадка” Найка Борзова, “Яхта-парус” Валентина Стрыкало, “Дельтаплан” Валерия Леонтьева, “Я живу на улице Ленина” группы “Ноль”, песни группы Pink Floyd и другие.За плечами музыкантов уже несколько альбомов и десятки успешно сыгранных концертов.



А уже 28 сентября, группа представит свой новый авторский альбом “Время вина”, названный в честь одноименной песни.

Правда основную философию альбома определила совсем другая композиция. Она получила название “Меркнущий марш разлук”.

Работа, над этой композицией ведется уже более полугода и ее рождение явилось для группы особенным событием.

Это песня хамелеон, которая создана и будет представлена на альбоме в совершенно разных версиях.

“Хочется сделать эту песню именно так, как она слышалась, как она звучала внутри тебя” - с трепетом говорит Алексей.

И именно поэтому бас-гитарист Владимир Герасенков создал для будущего трека свою аранжировку, а гитарист Денис Эпов свою. В альбом войдет также версия, созданная одним из лидеров популярной группы “Jukebox trio” Владимиров Ивановым