«Коррозия Металла» без Паука прошлась по коронавирусной вакцине за 12 500

«Коррозия Металла» породила целую субкультуру, со своей уникальной мифологией

«Коррозия Металла» породила целую субкультуру, со своей уникальной мифологией, коронными фразочками и убойными лозунгами

Конечно, основной движущей силой группы был и остается неутомимый гедонист Сергей «Паук» Троицкий. Однако, как показал концерт группы в столичном клубе Live Stars на «Красном Октябре», она представляет собой отлично отлаженный механизм, бесперебойно работающий, при необходимости, и без своего идеолога.

Почему Паук не вышел в этот вечер на сцену со своими музыкантами, никто толком так и не объяснил. Лишь после первой песни «СПИД» вокалистка Виктория Астрелина, заметила: «Пока Паук собирается с мыслями, продолжаем рубить». Судя по всему, публика не испытывала особого дискомфорта от отсутствия своего любимца. Следующая песня «Танк Вампира» настолько вдохновила одного габаритного и патлатого поклонника, что он от избытка чувств рухнул на пол, потеряв по дороге ботинок. Поднимали самопровозглашенного Шалтая Болтая всем миром как раз до конца композиции.

Вика Астрелина и фронтмен «Коррозии» Александр Скворцов образовывали весьма слаженный тандем. Песни были грамотно разложены на мужские и женские вокальные партии. Пока Астрелина в том же «Танке вампира» тревожно выкрикивала слово «Динамит», ее напарник со знанием дела рыком давал в микрофон инструкции, как с этим добром лучше поступать. Сам Скворцов на протяжении концерта перевоплощался то в зомби, то в Леонида Ильича Брежнева. В сопровождении секс-шоу от облаченных в красное блондинок эти трансформации смотрелись вдвойне колоритно.

Программа сплошь состояла из известных песен, вроде «Фантома», «Зова теней» и «Ритуала сожжения трупов». Но нашлось место и для новинок, и реанимированному недавно «Коррозией» неполиткорректному хиту с более чем актуальным припевом «рэп — это кал». Не щадили участники группы и не сдающую позиций пандемию COVID-19. Нахрен коронавирус — давайте рубиться», - предлагала под всеобщее одобрение Виктория Астрелина. Ко двору пришлись и саркастичные лозунги о новичке и модной вакцина за 12 500.

«Люцифер», как обычно, прозвучала под занавес. Однако поклонники усиленно требовала «Дьявол здесь». «Паук здесь, значит — и дьявол здесь», - сакраметально парировала Астрелина, но все же выполнила заказ. А в качестве бонуса зрители получили от нее фирменные пауковские слоганы, вроде «слава всем нам!» 

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