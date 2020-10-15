«Коррозия Металла» без Паука прошлась по коронавирусной вакцине за 12 500

«Коррозия Металла» породила целую субкультуру, со своей уникальной мифологией, коронными фразочками и убойными лозунгами

Конечно, основной движущей силой группы был и остается неутомимый гедонист Сергей «Паук» Троицкий. Однако, как показал концерт группы в столичном клубе Live Stars на «Красном Октябре», она представляет собой отлично отлаженный механизм, бесперебойно работающий, при необходимости, и без своего идеолога.

Почему Паук не вышел в этот вечер на сцену со своими музыкантами, никто толком так и не объяснил. Лишь после первой песни «СПИД» вокалистка Виктория Астрелина, заметила: «Пока Паук собирается с мыслями, продолжаем рубить». Судя по всему, публика не испытывала особого дискомфорта от отсутствия своего любимца. Следующая песня «Танк Вампира» настолько вдохновила одного габаритного и патлатого поклонника, что он от избытка чувств рухнул на пол, потеряв по дороге ботинок. Поднимали самопровозглашенного Шалтая Болтая всем миром как раз до конца композиции.

Вика Астрелина и фронтмен «Коррозии» Александр Скворцов образовывали весьма слаженный тандем. Песни были грамотно разложены на мужские и женские вокальные партии. Пока Астрелина в том же «Танке вампира» тревожно выкрикивала слово «Динамит», ее напарник со знанием дела рыком давал в микрофон инструкции, как с этим добром лучше поступать. Сам Скворцов на протяжении концерта перевоплощался то в зомби, то в Леонида Ильича Брежнева. В сопровождении секс-шоу от облаченных в красное блондинок эти трансформации смотрелись вдвойне колоритно.

Программа сплошь состояла из известных песен, вроде «Фантома», «Зова теней» и «Ритуала сожжения трупов». Но нашлось место и для новинок, и реанимированному недавно «Коррозией» неполиткорректному хиту с более чем актуальным припевом «рэп — это кал». Не щадили участники группы и не сдающую позиций пандемию COVID-19. Нахрен коронавирус — давайте рубиться», - предлагала под всеобщее одобрение Виктория Астрелина. Ко двору пришлись и саркастичные лозунги о новичке и модной вакцина за 12 500.

«Люцифер», как обычно, прозвучала под занавес. Однако поклонники усиленно требовала «Дьявол здесь». «Паук здесь, значит — и дьявол здесь», - сакраметально парировала Астрелина, но все же выполнила заказ. А в качестве бонуса зрители получили от нее фирменные пауковские слоганы, вроде «слава всем нам!»