Юрий Лоза собирается судиться с Первым каналом
Певец Юрий Лоза заявил о своем намерении подать судебный иск на Первый канал.
Яблоком раздора стала его песня «Плот», которая прозвучала в шоу «Голос» в исполнении участницы проекта Алины Виардо, сообщает РИА Новости. Лоза утверждает, что его разрешение на использование песни не спрашивали, прекрасно зная, что он его все равно не даст. Между тем, певец владеет авторскими правами на музыку и слова «Плот».
По информации Лозы, Виардо собиралась исполнять другую песню, но ей не просто навязали «Плот», а отталкивались при этом не от музыкального материала, а от фигуры автора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да какая там виардо,по паспорту Сара канцеленбоген какая-нибудь.
За Виардо? Родственница Кагана или Полины Виардо?
От фигуры ?!?Это и в самом деле оскорбительно,потому что 35 кг. лишних там есть !Возраст,однако...штоб его.
А вообще-то это песенка "Boats on the River" 70-х годов одной малоизвестной ам. группы,можете послушать в Интернете :)Вдруг и они возжелают засудить Лозу за плагиат,если вдруг им кто-то напишет ?
отталкивался от Черчилля?
Как понять: "отталкивались от фигуры автора" ?:))Неужели Лоза считает себя фигурой, равной Черчиллю?