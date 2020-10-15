Юрий Лоза собирается судиться с Первым каналом

17:01 15.10.2020

Певец Юрий Лоза заявил о своем намерении подать судебный иск на Первый канал.

Яблоком раздора стала его песня «Плот», которая прозвучала в шоу «Голос» в исполнении участницы проекта Алины Виардо, сообщает РИА Новости. Лоза утверждает, что его разрешение на использование песни не спрашивали, прекрасно зная, что он его все равно не даст. Между тем, певец владеет авторскими правами на музыку и слова «Плот».

По информации Лозы, Виардо собиралась исполнять другую песню, но ей не просто навязали «Плот», а отталкивались при этом не от музыкального материала, а от фигуры автора.