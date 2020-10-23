Ермен Анти и ННТКЗ30 «Смерть современного искусства»

Исполнитель: Ермен Анти и ННТКЗ30, Название: «Смерть современного искусства», Стиль: нойзовая мелодекламация, Год: 2020

Оказавшись отрезанным от своих российских поклонников в Казахстане, Ермен «Анти» Ержанов сумел провести вынужденную самоизоляцию с максимальной пользой для себя. Тем более, музыканту особо терять было нечего, потому что свою группу «Адаптация» он распустил ещё полтора года назад. Поэтому освободившееся время он использовал с весьма продуктивно для творчества, позволяя себе экспериментировать с его формами.

Альбом аудиостихов «Смерть современного искусства» был записан Ерменом дистанционно, с помощью екатеринбургского музыканта Максима Рогова - создателя проекта «Никогда не верь тем, кому за 30» (ННТКЗ30). Жанр мелодекламации к настоящему моменту Ержановым был вполне освоен - в его арсенале есть альбом «Археология геополитики» формации 3F Project, в которe. также входили Сергей Летов и Вадим Курылев. В случае с этим трио речь шла о некоем спонтанном перформансе, недаром как таковое разделеное на треки там отсутствовало, а Ермен был включён в процесс всеобщей свободной импровизации.

В «Смерти современного искусства» роли четко распределены, недаром участие ННТКЗ30 обозначено в выходных данных диска как «атмосфера». Его шумовые зарисовки действительно являются фоном, лишь оттеняющим поэтические изыски Ермена. Иногда звуковая подкладка срабатывает со стихами на контрасте - как, например, в кинематорафичном марше, озвучивающий антиманифест «Смерть современного искусства». Иногда, наоборот, нойз доходчивее доносит смысл стихотворения: скажем, в «С Днём Космонавтики» стуку колес поезда противостоит электронная пульсация, как бы намекающая на то, что герой живёт своими ритмами, отличными от биологических часов его попутчиков.

В альбом вошли как стихи, знакомые по записи с 3F Project (Я - осень - вспоротое брюхо), так и более поздние произведения («Шаламовский блюз»). В продублированных треках интересно сопоставить интонации Ермена. В 3F Project стих «Археология геополитики» декларируется громко и задиристо, а в нынешнем альбоме - накал от строчки к строчке снижается, а финальные паспортные данные Иосипа Броза Тито произносятся уже тоном приговоренного к казни узника.

Герой альбома обречённо идёт траекторией тонущей Атлантиды актуального искусства. Исход ему известен заранее, но он с бесстрастием самурая («Хагакурэ у нас в крови») выполняет свою миссию с честью и до конца. Соблазны сойти с дистанции раньше его, конечно, посещают («Проклятый поэт»), но эпизодические утешения, вроде эскапистского лета в родном городе («Блюз бетонных коробок») придают сил. Расплата под пятой государственной машины неминуема, а высшей наградой становится выстраданное право адресовать сакраментальное «да, были люди в наше время» самому себе:

Превозмогая взятые на себя обязательства

Я скоблю щетину с обгорелых монгольских скул

Верю в свободу, братство и равенство

Стою на своём. Это мой олдскул.

