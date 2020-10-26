В Бельгии вручили награды за лучшие мировые саундтреки года

13:15 26.10.2020

Юбилейная двадцатая премия World Soundtrack Awards была вручена бельгийцами в режиме онлайн.

«Лучшим кинокомпозитором года» признали исландку-виолончелистку Хульдур Гуднадоттир, за звуковую дорожку к триллеру «Джокер», сообщает РИА Новости. Награду за лучшую музыку к телепроекту присудили Николас Бриттель за музыку к сериалу «Наследники».

Приз зрительских симпатий вручен Альфонсо Агилару за музыку к рождественскому мультфильму «Клаус». А премию в номинации «Лучший молодой кинокомпозитор» впервые за 20 лет заслужила женщина – Ана Касрашвили за музыку к короткометражке «Поток».

