В Бельгии вручили награды за лучшие мировые саундтреки года

World Soundtrack Awards

Юбилейная двадцатая премия World Soundtrack Awards была вручена бельгийцами в режиме онлайн.

«Лучшим кинокомпозитором года» признали исландку-виолончелистку Хульдур Гуднадоттир, за звуковую дорожку к триллеру «Джокер», сообщает РИА Новости. Награду за лучшую музыку к телепроекту присудили Николас Бриттель за музыку к сериалу «Наследники».

Приз зрительских симпатий вручен Альфонсо Агилару за музыку к рождественскому мультфильму «Клаус». А премию в номинации «Лучший молодой кинокомпозитор» впервые за 20 лет заслужила женщина – Ана Касрашвили за музыку к короткометражке «Поток».
 

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