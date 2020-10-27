Где купить караоке в России ?

20:12 27.10.2020

При покупке караоке для дома стоит учитывать и внешний вид устройства

Из-за постоянно расширяющегося ассортимента моделей караоке купить качественную систему для вокальных развлечений не так просто. Выбор затрудняется обилием интересных вариантов. Хорошую аппаратуру можно приобрести даже при относительно скромном бюджете, поэтому внимания заслуживает едва ли не каждое предложение.

Как выбрать караоке-систему

Функция караоке присутствует во многих музыкальных центрах и домашних кинотеатрах. Этого достаточно, чтобы весело попеть в микрофон во время домашней вечеринки или просто расслабиться на досуге. Однако при серьезном подходе к вокалу возможностей такого оборудования явно недостаточно. Пользователю доступно намного меньше опций и эффектов, чем даже в недорогой автономной караоке-системе.

При выборе караоке обращают внимание на следующие моменты:

Класс. Бюджетная аппаратура обычно состоит из компактного корпуса и одного микрофона. Функциональность – минимальная. Полупрофессиональные модели для дома предоставляют намного больше опций и обеспечивают почти идеальное звучание. Профессиональная техника предназначена для клубов, ресторанов и других общественных мест.

Цена. Стоимость оборудования определяется не только классом, но и статусом бренда. Конечно, профессиональное караоке купить дешево не получится, даже если речь идет о малоизвестной фирме. Однако такая система будет стоить дешевле, в сравнении с аналогичными моделями знаменитых производителей.

Марка. Экономия на бренде несет определенные риски. Качество продукции известных компаний гарантируется их многолетней репутацией. Кроме того, такие фирмы часто проводят акции, позволяющие серьезно сэкономить на покупке.

Клубные караоке-системы стоят намного дороже моделей для дома из-за повышенной функциональности и мощных аудиопроцессоров. К ним можно подключать дополнительное оборудование, создавая настоящий концертный звук. Техника, эксплуатируемая в домашних условиях, не нуждается в таких широких возможностях. Мощь звучания здесь является, скорее, недостатком, а поэтому нет смысла за нее переплачивать.

Что необходимо современной караоке-системе

Если не сравнивать акустический потенциал, по функциональности многие модели для дома вполне можно отнести к категории профессионального оборудования. Ярким примером таких систем является EVOBOX от Studio Evolution. Рассмотрим на ее примере, какие возможности предоставляет пользователям современная karaoke-аппаратура:

Огромный выбор лицензированных фонограмм. Качество звучания композиций, записанных легально, намного выше, по сравнению с пиратскими копиями. База EVOBOX насчитывает 2100 бесплатных композиций, версия Plus – в 20 раз больше.

Профессиональные эффекты. Сегодня делать сложные индивидуальные настройки можно даже в домашних условиях. Ничто не мешает записывать свой вокал в студийном качестве, обрабатывать его с помощью многочисленных аудиоинструментов и распространять в соцсетях. Эффект LiveFX позволит почувствовать себя звездой, выступающей перед многотысячной аудиторией.

Картинка в качестве 4К. Если телевизор поддерживает современные форматы изображения, пользователи смогут смотреть максимально четкие, детализированные и яркие видеоклипы и слайд-шоу. Аналоговая картинка тоже будет вполне достойной.

Простое удобное управление. Если возникла необходимость одновременно с караоке купить Wi-Fi-роутер, не спешите этого делать. В EVOBOX 2-частотный модуль встроен изначально. Управлять программой можно через приложение на смартфоне. Предусмотрено подключение к системе «умный дом». В комплекте поставки есть удобный смарт-пульт и инструкция по эксплуатации.

При покупке караоке для дома стоит учитывать и внешний вид устройства. Техника должна органично вписываться в обстановку. Создатели EVOBOX разработали сразу 6 цветовых вариантов корпуса. Пользователю остается лишь выбрать, какой из них подойдет лучше всего.

Где купить караоке-системы Studio Evolution

Приобрести продукцию Studio Evolution можно на официальном сайте компании. Здесь вы найдете подробное описание каждого продукта, инструкции и видеоруководства, аналитические статьи. Дополнительную информацию можно в любой момент узнать у менеджера, обратившись к нему письменно или по телефону.

Караоке-системы производителя также реализуются через партнерские торговые площадки. На интернет-платформе Ozon выложены как новые модели, так и некоторые снятые с производства, но по-прежнему имеющие заводскую гарантию. На многие позиции распространяется скидка. Заказ доставляется прямо со складов Studio Evolution.

Совершить покупку можно и с помощью сервиса Яндекс.Маркет. Постоянные клиенты обеих площадок получают бонусы, использование которых тоже позволяет снизить цену товара. Если понадобится караоке, купить нужную модель можно за несколько минут. Сроки доставки зависят от удаленности населенного пункта.