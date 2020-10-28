Отцу Леонида Агутина диагностировали коронавирус в тяжелой форме

Николай Агутин коронавирус

Папа Леонида Агутина Николай Агутин был госпитализирован с тяжелой формой коронавируса.

Диагноз 85-летнему артисту был поставлен еще 12 октября. Спустя неделю улучшений у Агутина-старшего не наступило, хотя два последующих теста показали отрицательный результат.

В итоге Николай Агутин был госпитализирован в Коммунарку. Там он пролежал неделю, у певца сатурация (насыщение кислородом) легких упала до 90%, тогда как нормой являются 95-96%. Накануне Агутина выписали из больницы, и он соблюдает двухнедельный карантин на даче.

Сам артист сейчас на связи, говорит КП, что у него было в легких 5% какой-то гадости, но уже все позади, и певцам с натренированным дыхательным аппаратом переносить заболевание проще.
  

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