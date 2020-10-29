Стинг выпустит рождественский диск дуэтов с Клэптоном и Иглесиасом-старшим
Стинг готовит новый релиз, непритязательно озаглавленный «Duets».
Как уже можно догадаться из названия, альбом будет включать совместные песни с такими легендарными артистами, Эрик Клэптон, Шэгги, Мэри Джей Блайдж, Хулио Иглесиас, Херби Хэнкок и многие другие. Первой ласточкой с пластинки стала песня «Mama» спетая Стингом с Gashi на шоу Джимми Феллона в сентябре 2020-го.
Альбом задумывается как рождественский. Всего в него войдет 17 песен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
получаеццо типа этого нашего,с циферблатом как масляный блин - подпевкой у "угадаймелодию"...как ег,Кортнева :)тот тоже жалобно пещит песенку "за голодающих генералов карьеров",и так же нелеп и смешон со своей сытенькой физиономией.
НО мелькает везде.
Полная занудливая серость этот Самуэльсон,или как его там по-паспорту,и пары песенок не вспомнить...но деляш отменный,каждой бочке-затычка.По-жизни - типа баптиста чиканутого,жадный,расчетливый.
Говорят,уже к миллиарду приближается.Ну,прямо круче Маккартни с Флойдами :)))