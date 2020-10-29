Стинг выпустит рождественский диск дуэтов с Клэптоном и Иглесиасом-старшим

11:25 29.10.2020

Стинг готовит новый релиз, непритязательно озаглавленный «Duets».

Как уже можно догадаться из названия, альбом будет включать совместные песни с такими легендарными артистами, Эрик Клэптон, Шэгги, Мэри Джей Блайдж, Хулио Иглесиас, Херби Хэнкок и многие другие. Первой ласточкой с пластинки стала песня «Mama» спетая Стингом с Gashi на шоу Джимми Феллона в сентябре 2020-го.

Альбом задумывается как рождественский. Всего в него войдет 17 песен.

