Стинг выпустит рождественский диск дуэтов с Клэптоном и Иглесиасом-старшим

Стинг рождетвенский альбом дуэтов

Стинг готовит новый релиз, непритязательно озаглавленный «Duets».

Как уже можно догадаться из названия, альбом будет включать совместные песни с такими легендарными артистами, Эрик Клэптон, Шэгги, Мэри Джей Блайдж, Хулио Иглесиас, Херби Хэнкок и многие другие. Первой ласточкой с пластинки стала песня «Mama» спетая Стингом с Gashi на шоу Джимми Феллона в сентябре 2020-го.

Альбом задумывается как рождественский. Всего в него войдет 17 песен.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 15:00
    Гость: Сябр

    получаеццо типа этого нашего,с циферблатом как масляный блин - подпевкой у "угадаймелодию"...как ег,Кортнева :)тот тоже жалобно пещит песенку "за голодающих генералов карьеров",и так же нелеп и смешон со своей сытенькой физиономией.
    НО мелькает везде.

  2. 29.10.2020, 14:17
    Гость: Психиатр

    Полная занудливая серость этот Самуэльсон,или как его там по-паспорту,и пары песенок не вспомнить...но деляш отменный,каждой бочке-затычка.По-жизни - типа баптиста чиканутого,жадный,расчетливый.
    Говорят,уже к миллиарду приближается.Ну,прямо круче Маккартни с Флойдами :)))

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