Определен самый лучший эстрадный артист России

14:27 30.10.2020

Рейтинг опроса ВЦИОМ о самых любимых эстрадных артистах нашей страны возглавила Полина Гагарина.

Певица набрала 12% голосов. Со значительным отрывом от нее остались Алла Пугачева и Валерия, занявшие, соответственно, второе и третье место и набравшие примерно по 7% голосов.

Опрос был разделен по гендерному признаку. Среди мужчин победил Филипп Киркоров, набравший 9%. За ним последовали Николай Басков и Сергей Лазарев, у которых в активе оказалось, соответственно, восемь и шесть процентов.

