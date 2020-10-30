Определен самый лучший эстрадный артист России

Определен самый лучший эстрадный артист России

Рейтинг опроса ВЦИОМ о самых любимых эстрадных артистах нашей страны возглавила Полина Гагарина.

Певица набрала 12% голосов. Со значительным отрывом от нее остались Алла Пугачева и Валерия, занявшие, соответственно, второе и третье место и набравшие примерно по 7% голосов.

Опрос был разделен по гендерному признаку. Среди мужчин победил Филипп Киркоров, набравший 9%. За ним последовали Николай Басков и Сергей Лазарев, у которых в активе оказалось, соответственно, восемь и шесть процентов.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2020, 16:37
    Гость: Долго хахатался!

    Нет у нас никакой "эстрады".
    Давно. После начала "Массового лая"... тьфу! "Ласкового мая".
    Теперь только шёу-бизьнес.

  2. 30.10.2020, 16:19
    Гость: Насчет

    Полины Гагариной согласен. Других названных "исполнителей" не слушаю и слушать не хочу.

  3. 30.10.2020, 15:21
    Гость: Aleks

    Полька-то да,вторая после АБ вообще.
    Все остальные на 10-м условно месте.
    Алка-валерия вообще на 99-м о своим дуриком толстопузым :).

  4. 30.10.2020, 14:56
    Гость: IgS

    Ее выступление в Китае одно этой герой искусства. Со своей колыбельной!1.2 миллиарда человек в Азии рыдали навзрыд. Сильно, очень сильно!

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