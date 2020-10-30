Определен самый лучший эстрадный артист России
Рейтинг опроса ВЦИОМ о самых любимых эстрадных артистах нашей страны возглавила Полина Гагарина.
Певица набрала 12% голосов. Со значительным отрывом от нее остались Алла Пугачева и Валерия, занявшие, соответственно, второе и третье место и набравшие примерно по 7% голосов.
Опрос был разделен по гендерному признаку. Среди мужчин победил Филипп Киркоров, набравший 9%. За ним последовали Николай Басков и Сергей Лазарев, у которых в активе оказалось, соответственно, восемь и шесть процентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет у нас никакой "эстрады".
Давно. После начала "Массового лая"... тьфу! "Ласкового мая".
Теперь только шёу-бизьнес.
Полины Гагариной согласен. Других названных "исполнителей" не слушаю и слушать не хочу.
Полька-то да,вторая после АБ вообще.
Все остальные на 10-м условно месте.
Алка-валерия вообще на 99-м о своим дуриком толстопузым :).
Ее выступление в Китае одно этой герой искусства. Со своей колыбельной!1.2 миллиарда человек в Азии рыдали навзрыд. Сильно, очень сильно!